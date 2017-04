Lauf- und Lachmuskeln mit Olympiasieger trainiert

Neu-Isenburg - Vor 25 Jahren war Dieter Baumann Olympiasieger über die 5000 Meter in Barcelona, heute tourt er als Sportkabarettist durchs Land.

Bevor er die Isenburger mit seinem Programm „Götter und Olympia“ mitnimmt auf eine verbale Reise durch die Welt des Sports, beschert er bei seinem Gastspiel in der Hugenottenstadt dem Lauftreff eine schöne Werbung mit einem gemeinsamen Training im Sportpark. Punkt 16 Uhr ist er da. „Hallo, ich bin der Dieter“, ruft der Gast in Richtung Lauftreffschild im Sportpark – und die Gruppe der Läufer grüßt eifrig zurück. Jedem einzelnen Läufer schüttelt der Olympiasieger von 1992 die Hand. Wer jedoch vor der Laufrunde auf ein Schwätzchen spekuliert hatte, wird enttäuscht: „Ich habe bei den Fußballern ne-benan noch eine Wurst gegessen“, erklärt Baumann, warum er erst ganz pünktlich zur Startzeit eingetroffen ist.

Für Fotos ist trotzdem noch Zeit, bevor die Gruppe die Sportschuhe schnürt und sich in lockerem Trab aus dem Sportpark raus und rein in den Wald aufmacht. „Die Schnellen zügeln sich heute bitte ein bisschen und die Langsamen geben alle Gas – dann können wir die Stunde zusammenbleiben“, ruft Baumann – und erntet Lacher. Acht Kilometer legen die Isenburger Läufer, etwa 20 sind mit von der Partie, gemeinsam zurück mit dem Mann, der Titel bei mehr als 40 nationalen Meisterschaften geholt hat. „Dabei hat Dieter Baumann wirklich mit jedem von uns das Gespräch gesucht“, berichtet Jürgen Oestreich, der stellvertretende Vorsitzende des Lauftreffs, zufrieden.

Am Abend hat Oestreich dann auch verstanden, warum: Als Dieter Baumann wenige Stunden später im Bürgerhaus in Zeppelinheim sein Kabarett „Götter und Olympia“ auf die Bühne bringt, nimmt er die Erzählungen der Isenburger Läufer mit ins Programm auf. „Aber ganz nett, nie irgendwie böse oder gemein“, betont Oestreich. Ebenso wie der Lauf am Nachmittag seien auch die zwei Stunden Kabarett wie im Flug vergangen. „Baumann ist wirklich sehr wortgewaltig und schlagfertig“, findet Oestreich. Der Olympiasieger habe kleine Anekdoten aus dem Olympischen Dorf erzählt, über die Eigenheiten der Sportler geplaudert, aber es sei auch durchaus ernst geworden. Die sehr eigentümlichen Vergabepraktiken des Internationalen Olympischen Komitees für die Spiele und Wettkämpfe thematisierte der Läufer ebenfalls. Rund 150 Zuschauer hatten ihren Spaß. „Der Sportler ist sehr nahbar und persönlich, das hat es wohl ausgemacht“, fasst Oestreich zusammen.

Für den rührigen Lauftreff jedenfalls war’s eine gelungene Aktion. Offiziell beginnt die Saison für die Isenburger Läufer am Samstag, 22. April, mit einem „Run-Up“ um 16 Uhr ab Lauftreffschild. Für die eingefleischten Läufer sei dieser Termin aber gar nicht so wichtig, „weil wir ja das ganze Jahr über Laufen“. Aber der Verein hofft, damit neue, auch jüngere Läufer gewinnen zu können. Das Laufen und der Triathlon seien zwar sehr im Trend, aber offensichtlich das gemeinsame Laufen nicht so sehr. Dabei sei es gerade auf langen Strecken in der Marathonvorbereitung durchaus hilfreich, die Kilometer gemeinsam zu bewältigen. - zcol ‘ www.lauftreff-neu-isenburg.de