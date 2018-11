Mehr Gehalt soll Erzieher halten

Neu-Isenburg - Werden Erzieher in der Stadt künftig besser bezahlt? Darüber diskutierten die Kommunalpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss. Mit den Mehrausgaben in Höhe von 238.000 Euro soll es gelingen, Erzieher zu halten und neue zu gewinnen. Von Nicole Jost

Die Kinderbetreuung und die Schwierigkeit, ausreichend Erzieher für die städtischen Einrichtungen in Neu-Isenburg zu finden, ist wieder einmal Thema der Politik. Im Haupt- und Finanzausschuss diskutieren die Fraktionen über den vom Magistrat vorgelegten Bedarfsplan für die Kindertageseinrichtungen. Ein Aspekt in dem Papier: Bürgermeister Herbert Hunkel will die in der Stadt tätigen Erzieher mit einer Gehaltserhöhung halten sowie den Anreiz bieten, nach Neu-Isenburg zu wechseln. Dazu sollen 50 Prozent der Differenz von der jetzigen bis zu der Gehaltsstufe, die in Frankfurt schon üblich ist, drauf gelegt werden.

„Frankfurt wirbt mit besserem Gehalt und wir haben schon zwei Erzieherinnen an die Nachbarstadt verloren. Wir müssen nachziehen“, erklärt der Rathauschef. Dieses Gehaltsplus soll ab dem 1. Juli 2019 gelten und kostet die Stadt 238.000 Euro, die im Nachtragshaushalt bereitgestellt werden sollen. Auch die freien Träger sind in diesen Ausgaben bereits berücksichtigt.

Diese übertarifliche Bezahlung würde die Stadt ab dem Jahr 2020 dann 580.000 Euro mehr kosten. Die Erzieherinnen spüren die Gehaltserhöhungen in den Beispielrechnungen der Stadt zwischen 142,66 Euro und 249,71 Euro brutto; netto bleiben zwischen 61,71 Euro und 119,34 Euro von diesem Mehrverdienst übrig.

FDP-Fraktionschef Thilo Seipel ist nicht einverstanden mit der Mehrausgabe im städtischen Haushalt: „Wir sollten diese Preisspirale aus Frankfurt nicht mitgehen. Die anderen Städte ziehen doch nach und dann ist uns wieder nicht geholfen“, begründet er seinen Zweifel an dieser Werbemethode. Er regt andere Anreize, wie beispielsweise ein kostenloses Jobticket, an. Maria Sartor-Marx von den Grünen gibt Seipel recht, dass die Gefahr der weiter steigenden Preisspirale nicht von der Hand zu weisen sei: „Aber wir müssen schließlich irgendwie reagieren.“

Tarifverhandlungen: Tausende Erzieher auf der Straße Zur Fotostrecke

Auch die CDU deutet ihre Zustimmung im Stadtparlament zu den Mehrkosten im Nachtragshaushalt an: „Es gibt einfach zu viele unbesetzte Stellen bei uns. Wir müssen uns Gedanken um die Personalgewinnung machen. Und keine Erzieherin wird aus reiner Nächstenliebe hierbleiben, weil es so nett bei uns ist, wenn im nicht weit entfernten Frankfurt deutlich mehr bezahlt wird“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Patrick Föhl. Die SPD bezeichnet die Situation auch als schwierig, aber Dirk Gene Hagelstein betont, dass Neu-Isenburg „bei der Gehaltserhöhung nur nachziehe“.

Herbert Hunkel greift die Idee des kostenlosen Jobtickets noch einmal auf: „Das haben wir tatsächlich auch schon überlegt und bereits abgefragt. Aber das Interesse war nicht sonderlich groß und wir müssten dann alle Mitarbeiter mit diesem Ticket ausstatten, von denen es die meisten gar nicht nutzen würden“, bezeichnet es Hunkel als eine unnötige Ausgabe. Abgestimmt wird im Ausschuss nicht. Am 5. Dezember entscheiden die Kommunalpolitiker im Stadtparlament über die Gehaltserhöhung für die Erzieher.