Rauchmelder führt zu Cannabis-Plantage

Neu-Isenburg - Der Rauchmelder in seiner Wohnung wurde einem 28-jährigen Neu-Isenburger im September des vergangenen Jahres zum Verhängnis. Von Silke Gelhausen

Weil der wegen einer defekten Batterie losheulte und eine Nachbarin die Rettungskräfte alarmierte, blieb den Behörden eine mittelgroße Indoor-Cannabis-Plantage nicht länger verborgen. Jetzt muss sich der Industriemechaniker wegen bewaffnetem und unerlaubtem Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor der 15. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten.

„Die Feuerwehr öffnete die Tür und wir sind mit rein gegangen. Niemand war zu Hause, aber statt des erwarteten Brandgeruchs schlug uns Hanfgeruch entgegen“, stellt ein 31-jährige Neu-Isenburger Polizeibeamte fest. Man verständigt das Fachkommissariat, das bei der Durchsuchung auf die typischen Utensilien einer erwerbsmäßigen Zucht stößt: Drei Aufzuchtzelte, sogenannte „Grow-Zelte“ mit Beleuchtungs- und Belüftungsvorrichtungen, 46 Pflanzen, mehrere Mobiltelefone, eine Feinwaage, eine Schreckschusspistole und 38 abgepackte Zippbeutel zu je einem Gramm der Droge. 30 Hanfstengel sind erntereif, daraus gewann das Kriminaldrogenlabor gut 1,1 Kilo Gras mit einem THC-Gehalt von 13 bis 14 Prozent. Möglicher Marktwert: knapp 10.000 Euro. Der vermeintliche Dealer kann auf dem Weg von seinem Meldewohnsitz zur Plantagenwohnung festgenommen werden. Und ist fern jeglichen Schuldbewusstseins.

Verteidiger Nikolaus Krebsbach-Noske gibt eine Erklärung ab: „Besitz: ja, Anbau: ja, Verkauf: nein. Mein Mandant hat nur angebaut, um sich von seinen Schmerzen zu befreien, unter denen er seit einem schweren Verkehrsunfall 2014 leidet. Die abgepackten Päckchen waren für unterwegs bestimmt.“ Er habe vor dem Unfall nie Drogen genommen, versichert der Industriemechaniker, „Aber es ist extrem schwierig, bei den Ärzten eine Cannabisverordnung zu bekommen.“ Die meisten Mediziner wüssten nicht Bescheid, man müsse die Blüten mit Privatrezept oft selbst bezahlen und in der Apotheke koste ein Gramm zwanzig Euro, also mehr als das Doppelte als auf dem „freien“ Markt.

Seitdem er sich mit seinem Auto in Darmstadt mehrfach überschlagen habe, sei er in seinem körperlich anstrengenden Job arbeitsunfähig. Vier Wirbel waren gebrochen, seitdem leide er mehr oder weniger unter Dauerschmerzen. Bei der Weiterbildung zum Maschinenbautechniker rasselte er durch die Prüfung, jetzt lebt er von einem Minijob in der Boulderhalle – mit Aussicht auf eine Teilzeitstelle. Zur Bestätigung seines Leids fügt der junge Mann hinzu: „Vor ein paar Monaten habe ich auch einen Cannabis-Patientenausweis bekommen.“

Was sich für die Kammer zunächst nicht unglaubhaft anhört, wird spätestens nach den Berichten der Polizeibeamten ad absurdum geführt. Neben der ohnehin misstrauisch machenden Schreckschusspistole mit vier Schuss Munition im Schuhkarton unterm Bett fanden diese ein verräterisches Stück Papier. „Auf dem handgeschriebenen Blatt standen ungefähr ein Dutzend Namen, Grammangaben und Europreise“, so einer der an der Durchsuchung beteiligten Polizisten. Im Kleiderschrank des Verdächtigen stieß man zudem auf eine schusssichere Weste – so wie sie bei der Polizei verwendet wird.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Rubriklistenbild: © Oliver Berg/dpa