Neu-Isenburg: Rückkehr einer schönen Tradition an Heiligabend

An Heiligabend 2019 konnten die Weihnachtsbläser um Edith Bürvenich (Zweite von links) das bislang letzte Mal auftreten. So freuen sich alle, dass es wieder möglich ist. © -Postl

Es war eine schöne Tradition vor Corona: Bis 2019 spielte eine Gruppe um Edith Bürvenich jedes Jahr an Heiligabend Weihnachtslieder auf dem Alten Friedhof in Neu-Isenburg. Nun ist es wieder möglich.

Neu-Isenburg – „Ich steh das durch, wegen mir soll das Konzert nicht ausfallen – noch nicht“, versichert Edith Bürvenich und erhebt sich etwas schwerfällig aus ihrem Sessel. Nach einer komplizierten Hüftoperation kämpft sich die 78-jährige Organisatorin der „Weihnachtsbläser“ an Heiligabend wieder zurück in die Mobilität.

„Nur einmal in all den Jahren mussten wir den Auftritt wegen widriger Witterungsverhältnisse ausfallen lassen“, betont Bürvenich mit einem gewissen Stolz. Dass es in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte, hatte bekanntlich andere, pandemiebedingte Gründe. „Jetzt dürfen wir wieder spielen und das machen wir, sogar mit mehr Mitspielerinnen und -spielern als bisher“, freut sich Edith Bürvenich.

Initiiert hatte das Weihnachtsblasen auf dem Alten Friedhof einst Willi Gerling, damals Diakon von St. Josef. „An Heiligabend gehen viele Leute auf den Friedhof, um die Gräber ihrer Verstorbenen Familienmitglieder zu besuchen, da kam er mit der Idee, ihnen Weihnachtslieder vorzuspielen“, erklärt Bürvenich. Ihre Kinder spielten bei ihm in der Ministranten-Gruppe von St. Josef und Gerling fragte, weshalb sie nicht selbst dabei sei. „Ich habe ihm gesagt, dass ich nur Klavier und noch etwas Akkordeon spiele, doch beides passte nicht zur Bläsergruppe – und ein Klavier wäre wohl auf dem Friedhof ziemlich ungeeignet“, erinnert sie sich. Zum Fest 1989 dann die Überraschung: Unter dem Weihnachtsbaum lag als Geschenk ihrer Kinder eine Klarinette. Willi Gerling hatte ihr aufgetragen, bis zum nächsten Jahr ein paar Lieder mit begleiten zu können, da er selbst einmal nach Australien reisen wollte. „Das sorgte natürlich für ordentlich Druck“, so die ehrgeizige Hobbymusikerin.

Mit der Unterstützung ihrer Kinder erlernte Edith Bürvenich das Spiel mit der Klarinette und seit Gerlings Tod 2005 ist sie so etwas wie die „Mutter“ der Weihnachtsbläser. Wenn andere an Heiligabend noch letzte Hand an den Weihnachtsbaum legen oder Geschenke verpacken, spielt sie gemeinsam mit ihrem Sohn Thomas und einer Gruppe ab 16.30 Uhr auf dem Alten Friedhof die passenden Lieder. „In dieser Besetzung kommen wir nur an Heiligabend zusammen, egal wo mittlerweile alle leben“, betont Edith Bürvenich stolz.

Diesmal wird es gar eine überraschend große Bläsergruppe sein. „Mein Sohn Tomas kommt aus Gelnhausen und meine Tochter Silvia mit ihrer Familie gar aus Freiburg – nur um hier die schöne Tradition fortzusetzen“, freut sich die Organisatorin. Zu den Mitwirkenden zählt wieder Natalie Selz aus Frankfurt. Da mittlerweile auch die Enkel Patrick und Michael ein Instrument spielen, sind sie auch mit dabei. Damit sich der 14-jährige Patrick als Drummer mit seiner mobilen Trommel beteiligen kann, wurde eigens „Little Drummer Boy“ einstudiert. Bei „Param pam pam“ wird er kräftig auf die „Pauke“ hauen.

Organisiert wird das Konzert vom Kulturamt der Stadt. „Die waren bisher immer sehr froh, dass wir spielen – und diesmal besonders“, so Bürvenich. Wichtig ist nicht nur eine warme Trauerhalle, damit sich die Gruppe zwischendurch aufwärmen kann, ganz wichtig ist der beliebte heiße Tee von ihr. „Der weckt scheinbar wieder alle Lebensgeister“, freut sich die Leiterin der Bläsergruppe. So lange es irgendwie geht, will die aus Ostpreußen stammende Musikerin die beliebte Tradition weiterführen. Wie sich die Besucher auf dem Alten Friedhof über diese Aktion freuen, belegt das spontane Dankeschön von manchem. „Da kommt immer eine Frau mit einer Tüte von Süßigkeiten und Plätzchen und meint: Ich bin alleine, und das ist einfach Weihnachten für mich“, so Edith Bürvenich.

Das Konzert vor der Trauerhalle auf dem Alten Friedhof, Friedhofstraße, beginnt heute um 16.30 Uhr und dauert rund eine Stunde.

Von Leo F: Postl

Eifrig am Üben ist Edith Bürvenich, damit heute beim Auftritt der Weihnachtsbläser alles klappt. © Postl