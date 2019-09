Spezielle Angebote sollen neue Kunden in die Bahnhofstraße locken

Schön geschmückt und zeitweise recht gut besucht – so war der Herbstmarkt in der Bahnhofstraße.

Die Bahnhofstraße will mehr Flair bieten und neue Kunden locken. Und so sorgt der Blick auf die Fußgängerzone am Samstag zu bestimmten Zeiten bei einigen Isenburgern für Überraschung.

Neu-Isenburg – „Was, so viel Leut‘, wird da heute was Besonderes geboten?“, fragt eine ältere Dame einen Bekannten, der in fröhlicher Gesellschaft auf einer Bank neben dem Bratwurststand aus Thüringen sitzt.

Mit dem Herbstmarkt hat die IG City ein buntes Finale der „Thüringer Woche“ organisiert, einige Geschäfte der Fußgängerzone sind bis 20 Uhr geöffnet. Hier und dort sitzen am Nachmittag Grüppchen zusammen und genießen Speis und Trank. Was sonst noch so im Rahmen des Herbstmarkts geboten wird, findet jedoch kaum größeres Interesse. „Ich glaube, man kann darauf wetten: Wenn Thüringer Markt ist, dann ist schlechtes Wetter. Und wenn wir unseren Herbstmarkt dann dran hängen, ist es nicht besser“, meint Christian Kahnke, Vorsitzender der IG City. Ganz so schlecht ist das Wetter dann aber doch nicht – und er Markt erfreut sich zumindest zeitweise eines recht guten Zuspruchs.

„Viele schauen doch aufs Geld“

Die Betreiber vom Thüringer Handwerker- und Spezialitätenmarkt, die seit Donnerstag ihre Stände geöffnet hatten, wirken etwas enttäuscht – der Zuspruch war insgesamt alles andere als zufriedenstellend. „Ja, das ist so eine Sache. Die Waren sind sicherlich gut, aber viele schauen doch aufs Geld“, sieht Kahnke einen Grund.

+ Fußgängerzone als Catwalk: Viel Applaus gab’s für die Modenschau, die Manuela Werner von „Herzlich“ und Goldschmiedemeisterin Birgit Kröber mit Kundinnen boten. © Fotos: Postl

Der Herbstmarkt indes ist eine eigenständige Veranstaltung der IG City, worunter man nicht nur die Fußgängerzone versteht. So beteiligen sich mit Manuela Werner, Inhaberin der Boutique „Herzlich“ in der Frankfurter Straße 43, sowie Goldschmiedemeisterin Birgit Kröber gleich zwei Geschäftsleute, deren Läden außerhalb der Bahnhofstraße liegen. „Wir sollten alle mehr an dem berühmten Strang ziehen, das wäre für alle gut“, meint Werner zu ihrem Engagement. Sie hat Kundinnen begeistern können, als Model ausgewählte Kleidung aus ihrem Geschäft in der Fußgängerzone auf dem „Laufsteg“ zu präsentieren. Und Birgit Kröber steuert den passenden Schmuck und Accessoires bei. So kommt es am Samstag zu einem viel beachteten und mit großem Applaus bedachten „Catwalk uff de Gass“, wie einige Isenburger es formulieren.

Zwei Konkurrenzveranstaltungen schmälern Zulauf

Auch die CDU hat ihre Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße an diesem Nachmittag geöffnet und nutzt den Aktionstag, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Sänger und Gitarrist Tommy Scharf aus Langen sorgt für die musikalische Unterhaltung an den Tischen, Zauberer Eugenio verzückt große und kleine Besucher. Und doch: Es ist zwar immer was los in der Fußgängerzone – doch irgendwie auf Sparflamme. „Leider gibt es gerade heute zwei größere Konkurrenzveranstaltungen in Neu-Isenburg“, verweist Kahnke auf das Jugendturnier der Spielvereinigung 03 im Sportpark, aber auch auf das Live-Umstyling auf der Showbühne im Isenburg-Zentrum. „Für uns war auch nur noch dieser Termin möglich“, betont der Vorsitzende der IG City mit Blick auf die Einbeziehung des Thüringer Markts. Dennoch will Kahnke alles daran setzen, im nächsten Jahr den Termin „nach vorne“ zu verschieben. „Da sind noch keine Herbstferien und dann ist Vollmond – ein Garant für besseres Wetter“, blickt Christian Kahnke positiv dem nächsten Herbstmarkt entgegen.

lfp