Neu Pfarrerin der Marktplatzgemeinde: Vorfreude auf Begegnungen

Zum ersten Januar hat die 38-Jährige mit einer halben Stelle in der evangelisch-reformierten Marktplatzgemeinde ihren Arbeitsplatz angetreten. Dort wird sie sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen Silke Henning und Dorothea Ernst um die Belange der rund 2000 Mitglieder zählenden Gemeinde kümmern. Die andere Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringt Keller im Petrusbezirk in Langen.

Die Gemeinde am Marktplatz hatte mit dem Ruhestand von Pfarrer Matthias Loesch zum Dezember 2017 eine Vakanz zu überbrücken. Mit den drei Pfarrerinnen ist die Gemeinde wieder gut besetzt. Gemeinsam mit Dorothea Ernst wird sich Stefanie Keller die Gottesdienste, Taufen, Bestattungen, Hochzeiten und die seelsorgerische Arbeit teilen. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird dabei die Betreuung der eritreischen Gemeinde sein und die religionspädagogische Arbeit in den Kindergärten im Bezirk der Kirche im Alten Ort.

+ Mit halber Stelle ist Stefanie Keller die neue Pfarrerin der ältesten Kirchengemeinde der Stadt. © Jost

Der Kreis Offenbach und auch das Dekanat Dreieich sind Stefanie Keller sehr bekannt – sie kommt ursprünglich aus Rödermark, wo sie auch als Jugendliche in ihrer Gemeinde in Urberach engagiert war. Nach dem Abitur entschließt sie sich zunächst zu einer Ausbildung als Hotelfachfrau. Sie arbeitet wenige Jahre in dem erlernten Beruf, bis sie sich – mit der Geburt ihres Sohnes und dem Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf – zu einem Studium der Theologie entscheidet. An der Universität in Frankfurt absolviert sie das erste Staatsexamen mit einem Schwerpunkt auf das Alte Testament. Das Vikariat macht sie in der Gemeinde in Rodgau-Jügesheim. Ihre letzte Station, bis Ende Dezember 2018, ist das Spezialvikariat im Zentrum Ökumene der EKHN in Frankfurt. „Diese Arbeit mit den so unterschiedlichen und internationalen Gemeinden hat mir viel Freude bereitet und ich finde es toll, dass ich diese Arbeit hier mit der eritreischen Gemeinde fortsetzen kann“, sagt Keller.