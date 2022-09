Neu-Isenburg sucht „Astronautentrainer“

Von: Holger Klemm

Teilen

Das Banner zur Kita-Imagekampagne präsentieren (von links) Abteilungsleiterin Diana Flucke-Leber, die Auszubildende Iman Errais sowie Erster Stadtrat Stefan Schmitt. © -Postl

Alle Städte stehen vor dem Problem, nicht genügend Kita-Personal zu finden, um alle Plätze in den vorhandenen Einrichtungen anbieten zu können. Um sich von den Mitbewerbern abzusetzen und auf die besonderen Vorteile hinzuweisen, startet Neu-Isenburg eine große Imagekampagne für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers – unter dem Motto „Astronautentrainer gesucht (oder staatlich anerkannte Erzieher)“.

Neu-Isenburg - „Wir haben genügend gute und großzügige Räumlichkeiten, es fehlt aber an Personal.“ Auf dieses Problem wird Erster Stadtrat Stefan Schmitt, der auch Dezernent für den Kita-Bereich ist, in seinen Gesprächen in den Einrichtungen hingewiesen. So wurde nach Ideen für eine Imagekampagne gesucht, die sich abhebt. Im Weltall wurde das Team um Diana Flucke-Leber, Abteilungsleitung Kinderbetreuung, fündig. Und hinter dem witzigen Slogan „Astronautentrainer gesucht“ findet sich ein Bezug zu Neu-Isenburg. Der bekannte ESA-Astronaut und Ehrenbürger Thomas Reiter, der am 3. September 1995 zur Raumstation Mir und am 4. Juli 2006 zur Internationalen Raumstation ISS flog, ging in Neu-Isenburg in den Kindergarten und zur Schule. „Thomas Reiter unterstützt die Kampagne“, weiß Schmitt zu berichten.

„Erzieherinnen und Erzieher legen einen sehr wichtigen Grundstein für die zukünftige Entwicklung junger Menschen“, führt er weiter aus „Kinder brauchen Träume, hilf ihnen, diese zu verwirklichen“, heißt es beispielsweise auf der Homepage zur Kampagne – oder „Bist Du bereit, mit den Kleinsten auf eine Reise in deren Fantasiewelt zu gehen?“ Zugleich möchte die Stadt die allgemeine Wertschätzung für diesen Berufsstand erhöhen – und auch neues qualifiziertes Personal für ihre Einrichtungen gewinnen.

Mit aktuell zehn großen Bannern wird an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet – unter anderem am Ortseingang Carl-Ulrich-Straße, in der Frankfurter Straße (Ecke Rathenaustraße), an der Brücke Friedhofstraße oder am Rathaus – für die Kampagne geworben. Weitere sollen folgen. Ein kurzer Film für die sozialen Medien ist gerade im Entstehen. Wer unter „Astronautentrainer Neu-Isenburg“ im Internet sucht oder dem QR-Code der Banner, Plakate oder Anzeigen folgt, landet auf der Homepage „astronautentrainer.com“, die über die offenen Stellen im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher oder der Grundschulbetreuung informiert.

„Wir wollen uns mit unseren Stellengesuchen von den Mitbewerbern um gutes pädagogisches Personal abheben. Wir bieten zusätzlich eine übertarifliche Bezahlung, ein Jobticket und viele weitere Zusatzleistungen“, verweist Schmitt auf die seiner Ansicht nach vielen Vorteile, bei der Stadt anzufangen. Er nennt unter anderem auch beste Arbeitsbedingungen durch einen über den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards liegenden Personalschlüssel, flexible Arbeitszeiten, moderne Einrichtungen, Fortbildungsmöglichkeiten sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche. Weitere Pluspunkte seien eine berufsbegleitende Ausbildung und Praktika.

Momentan arbeiten 205 Personen in den Kindertageseinrichtungen als Leitungen, Erzieherinnen und Erzieher oder Aushilfen. Dazu gibt es zwölf Auszubildende. Heute kommen vier weitere Azubis dazu. Im U3-Bereich stehen 355, für Kinder ab drei Jahren 1528 Plätze bereit. Es könnten aber mehr sein. Interessentinnen und Interessenten können sich mit der Abteilung Personal und Organisation, Tel. 06102 241-471, oder direkt mit Leiterin Diana Flucke-Leber, Tel. 06102-241-503, Diana.Flucke-Leber@stadt-neu-isenburg.de, in Verbindung setzen.

Von Holger Klemm