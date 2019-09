Bei erneuter TSC-Aktion sind bislang sieben Meter Haare zusammengekommen

Gutes tun mit Haaren

+ © Foto: postl Ihre Zöpfe haben Saskia, Paulina und Irini für den guten Zweck abschneiden lassen. Über den Einsatz freuen sich die TSC-Vorsitzende Stella Gleim (links) und die Friseurmeisterin Christine Olfert. © Foto: postl

Die Aktion „Haar mit Herz“ des TSC Ysenburg in Kooperation mit dem Friseurstudio Hairlich by Christine in der Kronengasse in Neu-Isenburg ist in eine neue Runde gegangen.