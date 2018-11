Neu-Isenburg: Unbekannter schlägt Radfahrer ins Gesicht

Neu-Isenburg – Ein unbekannter Fahrradfahrer hat einem 43-Jährigen in Neu-Isenburg am Montagmorgen ins Gesicht geschlagen. Vorausgegangen war ein heftiger Streit.

Was war geschehen? Der 43-Jährige war gegen 7.50 Uhr selbst mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei berichtete, kam ihm der andere Fahrer auf Höhe der Schleusnerstraße entgegen. Dieser war ihm schon zuvor aufgefallen, weil er schnell an einer Bushaltestelle vorbeigefahren war und dabei die Wartenden erschreckt haben soll.

Als sich die beiden Radfahrer begegneten, gerieten sie in Streit. Offenbar waren sie unterschiedlicher Meinung darüber, ob man den Radweg in beide Richtungen befahren darf. Dieser Streit artete so sehr aus, dass der Unbekannte dem 43-Jährigen ins Gesicht schlug und anschließend floh.

Er soll etwa 42 Jahren alt, etwa 1,78 Meter groß und schlank sein. Er sprach hochdeutsch, trug einen schwarzgrauen Spitzbart und eine Warnweste. Er war mit einem schwarzen City-Rennrad unterwegs. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06102/2902-0 entgegen. (chw)