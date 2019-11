Unermüdlich im Einsatz: Hessischer Verdienstorden für Veronika Leukroth

Veronika Leukroth aus Neu-Isenburg erhält im Rathaus für ihr ehrenamtliches Engagement den Verdienstorden des Landes Hessen.

Neu-Isenburg – Welch eine Persönlichkeit, was für eine starke Frau Veronika Leukroth engagiert sich seit Jahrzehnten auf vielen Feldern ehrenamtlich – und führt dies fort, obwohl sie seit ein paar Jahren wegen einer heimtückischen Krankheit selbst an den Rollstuhl gefesselt ist. Nun wurde sie mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet.

Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner weist bei der Feierstunde im Rathaus zur Begrüßung auf das vielfältige Engagement von Leukroth für junge und ältere Mitbürger gleichermaßen hin.

„Ich habe als Landrat die Ehre, im Auftrag unseres Ministerpräsidenten Volker Bouffier den Hessischen Verdienstorden an eine Frau zu verleihen, die ihn wie kaum eine andere verdient hat“, betont Oliver Quilling, der Leukroth seit seiner Zeit als Neu-Isenburger Bürgermeister recht gut kennt. Er lobt ihren unermüdlichen Einsatz: „Das, was Sie für die Allgemeinheit in der Freizeit geleistet haben – und immer noch leisten – kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es ist schlicht außergewöhnlich.“ Er bezeichnet das Ehrenamt nicht nur als Kit der Gesellschaft, sondern gar als Bollwerk gegen Extremismus und Populismus.

Seit 1983 betreut Leukroth das „Mittwochs-Café“ im Altenpflegeheim An den Platanen. „Sie sind nicht nur als empathische und fürsorgliche Zuhörerin bekannt und geschätzt, sondern zeigen gerade im Umgang mit dementen Mitmenschen diese Fähigkeit auf bewundernswerte Weise“, so Quilling. Die Geehrte versteht sich als „Anwältin der Patienten“ und gibt Schwachen eine starke Stimme. Aber auch Kinder und Jugendliche liegen ihr am Herzen. Von 1996 bis 2010 war Leukroth zweite Vorsitzende der Freunde und Förderer der Goetheschule. Ferner war sie Gründungsmitglied des Isenburger Tennisclubs und 25 Jahre lang Geschäftsführerin. Daneben verwaltete Leukroth für die IG Vereine Fördergelder und beteiligte sich an Basaren zugunsten der Kinderkrebshilfe Frankfurt und der Deutschen Gesellschaft für Multiple Sklerose. „Und Spenden wussten Sie durch virtuoses Drehorgelspiel geschickt zu erhöhen“, führt der Landrat weiter aus. Veronika Leukroth ist zudem seit 2013 stellvertretende Vorsitzende der Neu-Isenburger Senioren-Union und seit 2018 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, wo sie sich für die CDU-Fraktion im Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Senioren einbringt.

Bereits im Jahr 2000 wurde ihr Engagement mit dem Landesehrenbrief gewürdigt. „Was Sie in den vergangenen 30 Jahren geleistet haben, ist kaum vorstellbar. Unsere Stadt und die Menschen sind Ihnen unendlich dankbar“, so Quilling abschließend. Und was meint Veronika Leukroth selbst: „Leute, so einen Aufwand wollte ich doch gar nicht. Meine Krankheit kann ich nicht beeinflussen. Aber so lange es geht, will ich für die Menschen da sein. Das gibt mir die Kraft, die ich zum Leben brauche.“

VON LEO F. POSTL