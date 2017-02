CDU weist AfD-Forderung nach Großpersky-Rücktritt zurück

Neu-Isenburg - Der Verlauf der Sitzung der Stadtverordneten verursacht auch eine Woche danach noch Nachwehen. Wie berichtet, übt die AfD-Fraktion heftige Kritik am CDU-Stadtverordneten Joachim Großpersky und fordert dessen Rücktritt.

Die Reaktion der Christdemokraten lässt nicht lange auf sich warten: Die Forderung bleibe „ein von der AfD künstlich initiierter Sturm im Wasserglas“, antwortet die CDU. Und kritisiert ihrerseits den Umgang der AfD „mit dem hohen Gut der freien Meinungsäußerung“. Zur Erinnerung: In der Debatte um einen von der AfD geforderten Blitzer für die Gravenbrucher Ortmitte hatte AfD-Fraktionschef Bernd Vohl gefragt: „Wie wollen Sie der Mutter eines verunglückten Kindes erklären – wenn dann ein Unfall passiert ist –, dass Sie nicht für mehr Sicherheit sorgen wollten?“. Vom CDU-Mann Großpersky kassierte er dafür ein „Hetzer“. Diesen Zwischenruf bezeichnete Vohl im Nachgang der Sitzung als „Eklat“ und zeigte sich „tief bestürzt über eine solche Beleidigung“. Arno Groß, Fraktionsgeschäftsführer der AfD, ging sogar noch weiter und verlangte von Großpersky den Rücktritt. Eine „solch ehrverletzende Äußerung“ sein einem Stadtparlament wie in Neu-Isenburg nicht würdig, befand Groß.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Schmitt und Fraktionschef Patrick Föhl reagieren nun und weisen die Rücktrittsforderung entschieden zurück. „Es gibt für den langjährigen Stadtverordneten der CDU, Joachim Großpersky, überhaupt keinen sachlich nachvollziehbaren Grund für einen Rücktritt“, so Schmitt und Föhl.

Großperskys Zwischenruf sei als Reaktion auf eine gezielte Provokation des Fraktionsvorsitzenden der AfD erfolgt. Bernd Vohl habe „über angebliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr sowie eventuelle Unfälle mit Beteiligung beziehungsweise Tötung von Kindern fabuliert und somit versucht, ein Schreckensszenario mit der politischen Verantwortung für all jene, die den AfD-Antrag nicht unterstützen wollten, zu zeichnen“. Dass die Forderung der AfD nach einem festinstallierten Blitzer unbegründet sei, habe Schmitt indes anhand von Statistiken deutlich machen können. „Auch der von der AfD herangezogene Beispielsfall eines Unfalls mit angeblich zu schnellem Fahren relativierte sich bei genauerer Betrachtung als Unfall in Folge des Nichtbeachtens von rechts vor links“, so die CDU.

Die Christdemokraten bringen einen anderen Punkt zur Sprache, der ihnen Sorgen bereitet: „Ein weiterer Beleg, wie von Vertretern der AfD mit dem hohen Gut der freien Meinungsäußerung umgegangen wird, war am Wochenende auf Facebook zu verfolgen, wo die AfD die aus ihrer Sicht diskreditierenden Kommentare von Bürgern einfach gelöscht hatte“, schreiben Föhl und Schmitt. Dies sei von der AfD auch noch „vehement bestritten und erst nach mehrmaligem Protest der Betroffenen im Nachhinein kleinlaut eingeräumt“ worden.

Die CDU ergänzt, es sei der AfD zu raten, „ihre Anträge in der Stadtverordnetenversammlung auf deren Substanz kritisch zu hinterfragen“. Dann sei nach inhaltlicher Prüfung und parlamentarischer Befassung vielleicht auch mal eine Zustimmung zu einem Antrag möglich und die AfD müsse nicht mehr „ihre selbst gewählte Opferrolle beklagen, da sie keine Mehrheiten für ihre oft kruden Anträge erhält“. Solange die AfD sich aber darin gefalle, Politik mit Behauptungen und Provokationen zu machen, denen jegliche sachliche Grundlage fehlte, würden sie dafür im Stadtparlament „Gott sei Dank keine Mehrheiten finden“, schreiben Föhl und Schmitt.

Maria Sator-Marx von den Grünen berichtet, auch ihre Fraktion habe sich über das Thema ausgetauscht. Sie finde Reinrufen völlig in Ordnung, „das gehört zum Parlamentarismus dazu“. Wer sich provozierend äußere, der müsse auch das Echo vertragen können. Sator-Marx formuliert das so: „Wer mit dem Feuer spielt, der darf sich nicht wundern, wenn’s brennt.“ (hov)

