Zoff unter Freunden endet in Messerstichen

Prozessauftakt um Gewalttaten

Neu-Isenburg/Offenbach - Vor dem Schöffengericht in Offenbach sitzt ein Mann auf der Anklagebank, dem die Staatsanwältin vorwirft, am 14. August 2015 in Neu-Isenburg einem Bekannten mit dem Messer in den linken Oberarm und die linke Flanke gestochen zu haben.