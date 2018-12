Neu-Isenburger Goetheschüler retten Gorillas mit alten Handys

Stolze 295 Handys haben die Schüler der Goetheschule gesammelt und an Michael Kauer von der Zoologischen Gesellschaft übergeben. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der darin enthaltenen Rohstoffe unterstützen die Naturschützer die Arbeit zum Schutz der Tiere im afrikanischen Virunga-Nationalpark. (c)Foto: Postl

Neu-Isenburg - Mit ihren ausrangierten Handys können die Goetheschüler helfen, die stark gefährdeten Berggorillas zu retten. Wie das funktioniert, erklärte ihnen Naturschützer Michael Kauer – der nun 295 Telefone von den engagierten Schülern entgegennehmen konnte. Von Leo F. Postl

Aufmerksam auf das Schicksal der Berggorillas geworden war Klassenlehrerin Alexandra Morón Zirfas bei der Suche nach einer leicht umsetzbaren Aktion für die Projektwoche. Die Biologielehrerin nahm Kontakt mit der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt auf, wo ihr Michael Kauer von einer Sammelaktion alter Handys berichtete. Die darin enthaltenen Rohstoffe bringen Geld ein, das den Gorillas zugutekommt. „Das war für uns eine nachvollziehbare und umsetzbare Aktion, also haben wir uns der Sache angenommen“, schildert die Lehrerin.

Kauer kam sodann nach Neu-Isenburg und erklärte den Schülern der Klasse 6b sowie der 10d die bedrohlichen Zustände der Berggorillas. Im Nationalpark Virunga – in der Grenzregion von Kongo, Ruanda und Uganda – leben derzeit noch rund 480 von weltweit 880 Tieren. „Wir können nicht selbst hinfahren und die Ranger unterstützen oder gar die Berggorillas bewachen, aber wir können mithelfen, Gelder aufzubringen, um den Park-Rangern bessere Möglichkeiten zu geben, Eindringlingen wie Wilderern, Bauern oder Milizen das Handwerk zu legen“, beschreibt Michael Kauer von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.

Der „Gorilla-Botschafter“ versorgte die Goetheschüler nicht nur mit allerhand Informationen über die Menschenaffen, sondern auch mit Handy-Sammelboxen, die sie an verschiedenen Stellen – auch im Isenburger Rathaus – aufstellen durften. Auch in der Goetheschule stand eine Kiste, in die nicht mehr verwendete Handys eingeworfen werden konnten.

Voller Ehrgeiz sammelten die Goetheschüler seitdem ausrangierte Handys, um ihren Beitrag zum Projekt „Rettung der Berggorillas“ zu leisten. „Ich habe bei meinen Eltern und der ganzen Verwandtschaft herumgefragt“, schildert die Schülerin Antonia Wesz ihre Bemühungen. Auch Asna Jabli war mit in vorderster Front, um möglichst viele ausgediente Handys einzusammeln. „Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, muss man doch was tun, sonst gibt es bald keine Berggorillas mehr“, meint sie.

Warum gerade alte Handys den Berggorillas helfen, erklärt Schülerin Laura Lott: „Das hat gleich zwei Gründe. Erstens werden die darin enthaltenen Rohstoffe, wie Gold oder Silber und insbesondere das Coltan ausgeschmolzen.“ Für alle diese Rohstoffe gebe es ein paar Cent, wissen die Sechstklässler nun. Den zweiten Grund nennt Mitschüler Malte Broschek: „Das Coltan wird auch in den Bergregionen abgebaut, in denen die Berggorillas leben. Wenn es aus alten Handy wiederverwendet werden kann, wird weniger abgebaut.“

Jetzt, nach Abschluss der Sammelaktion, kam Kauer von der Frankfurt Naturschutzorganisation wieder in die Goetheschule, um die gesammelten Handys abzuholen – insgesamt 295 Stück. „Nicht die Anzahl ist von Bedeutung, sondern das Engagement der jungen Leute – nur so können die Bemühungen um die Rettung der Berggorillas in die Zukunft getragen werden“, freute sich der Tierschützer und bedankte sich bei den Schülern.