Neu-Isenburger Kämmerer warnt trotz guter Zahlen

Von: Barbara Hoven

Noch kann sich Neu-Isenburg über hohe Gewerbesteuereinnahmen freuen. © Jens Kalaene/dpa

Aktuell noch im Plus vor allem dank extrem hoher Gewerbesteuereinnahmen, von denen andere Kämmerer nur träumen können – doch auch an einer reichen Stadt wie Neu-Isenburg prallen die vielen Herausforderungen dieser Zeit nicht ab; die Kosten steigen, die Rücklagen werden aufgefressen und die Gestaltungsmöglichkeiten sind „einigermaßen überschaubar“: Das ist die Essenz der gut halbstündigen Präsentation des ersten Nachtragshaushalts zum Doppel-Etat für 2022/23, die Erster Stadtrat und Kämmerer Stefan Schmitt (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung gehalten hat.

Neu-Isenburg - Der Nachtragshaushalt, mit dem die ursprüngliche Finanzplanung der Realität angepasst wird, kommt denn auch ungewöhnlich umfangreich daher. Gelte es doch, die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine (Flüchtlingssituation und Energiekrise) ebenso abzubilden wie die der Pandemie und der Inflation. Hinzu komme die finanzielle Umsetzung von bereits beschlossenen Investitionen.

Dreh- und Angelpunkt der Isenburger Finanzplanung ist wie eh und je die Gewerbesteuer. Schmitt ging dabei für 2022 ursprünglich von 84,5 Millionen aus. Mittlerweile werden 114 Millionen erwartet. Das jedoch, erläutert er, liege an Sondereffekten, die die künftig so nicht mehr zu erwarten seien. „Ohne diese würden wir 2022 bei knapp 75 Millionen Euro landen – und hätten damit zehn Millionen weniger eingenommen als angesetzt.“ Für 2023 liegt die Prognose bei 95 (statt vorher 85) Millionen; doch auch da sind Einmal-Effekte von rund 20 Millionen mit drin. „Die gesamtwirtschaftliche Lage mit Inflation und Rezession lassen für künftige Gewerbesteuererträge negative Einflüsse erwarten“, warnt der Kämmerer.

Die Hebesätze der Steuern werden in Schmitts Vorschlag auch 2023 nicht geändert.

Natürlich sei die Kämmerei dem Auftrag des Parlaments von Dezember 2021 nachgekommen, zu prüfen, ob eine weitere Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes von jetzt 330 auf 320 Punkte ab 2023 umsetzbar sei. „Das haben wir sehr intensiv getan und alle möglichen Varianten durchgerechnet“, sagt Schmitt. „Aber wir müssen zu dem Schluss kommen, dass bezogen auf die Entwicklung des Gesamthaushalts mit weiter massiv ansteigender Aufwandssituation von einer Hebesatzsenkung derzeit dringend abzuraten ist, beziehungswiese sie ist schlichtweg unmöglich.“

Das liege auch an der System des hessischen Kommunalen Finanzausgleichs (KFA), hätte der sehr niedrige Hebesatz doch „die Anrechnung von Nivellierungshebesätzen und mehrerer Umlagen mit nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung“ zur Folge. Im Gegenteil: Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung sei es nicht ausgeschlossen, dass ab dem Jahr 2024 aufgrund der hohen Aufwendungen sogar über eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes nachgedacht werden müsse.

Auch höhere Ausgaben bei der Kinderbetreuung und den Personalkosten (2022: plus 288 000 Euro, 2023: knapp 1,3 Millionen) schlagen zu Buche, um die Bedürfnisse einer wachsenden Stadt erfüllen zu können. Es geht unter anderem um die Schaffung von 15 Zusatz-Stellen.

Hinzu kommen die hohen Energiekosten – das haut rein, da geht es der Stadt nicht anders als Privatleuten. Für 2022 plant Schmitt keine Mehrausgaben für Gas und Strom ein, wohl aber für 2023 in erheblichem Maße: „Wir planen mit 30 Prozent Mehrkosten beim Strom sowie je 150 Prozent bei Gas und bei Fernwärme.“ Macht für 2023 insgesamt knapp 1,1 Millionen Euro Mehrbelastung für den Stadt-Etat.

Außerdem kommen – neben den Umlageverpflichtungen – immer wieder neue notwendige Investitionen hinzu: Aktuell etwa die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr (910 000 Euro), der Umbau des Siedlerheims für Schulkindbetreuung (insgesamt 150 000 Euro) oder im kommenden Jahr die neue Flüchtlingsunterbringung im Birkengewann (1,17 Millionen) oder Ausgaben für Stadtsauberkeit (plus 440 500 Euro).

Der Ergebnishaushalt für 2022 hat ein Gesamtvolumen von 232 Millionen Euro. Insgesamt klettern die Erträge von 202,7 auf 232,3 Millionen für dieses Jahr. Aber auch die Aufwendungen steigen von 202,7 auf 232,3 Millionen. „Wir gehen da mit einem knapp positiven Ergebnis raus, aber unter Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 40 Millionen Euro“, erläutert Schmitt. „Das ist schon auf Kante genäht.“ Gleiches gelte für 2023, wo man laut Entwurf 28 Millionen an Rückstellungen auflösen wird, um quasi bei der schwarzen Null zu landen.

Trotz der noch positiven Zahlen rät Schmitt, „das Ausgabeverhalten kritisch zu hinterfragen“. Denn die aktuell noch positive Haushaltssituation sei eben durch Einzeleffekte geprägt, „die künftig so nicht mehr zu erwarten sind“. Hinzu kommt, dass zwei Riesenprojekte bislang nicht enthalten sind: der Straßenbau Carl-Ulrich-, Schleussner- und Friedhofstraße im Kontext der Regionaltangente West und der geplante Umbau von Hugenottenhalle und Stadtbibliothek. Diese Brocken stehen für den Doppelhaushalt 2024/25 an. Der Magistrat soll daher laut Entwurf beauftragt werden, für die Planung und Beratung für 2024/25 Konsolidierungsmaßnahmen vorzuschlagen.

