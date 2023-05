„Politik lohnt sich auch im Alter“

Große Ehre für die derzeitige Vorsitzende der Senioren Union Helga Hatzfeld (vorne Mitte). Sie wurde für ihre Verdienste von der stellvertretenden Landes- und Kreis-Vorsitzenden Elisabeth Ball (vorne, Dritte von rechts) mit der Konrad-Adenauer-Medaille ausgezeichnet. Glückwünsche kamen von den Ehrengästen der Jubiläumsfeier. © postl

Die Neu-Isenburger Senioren Union der CDU hätte eigentlich im September 2022 ihr 30-jähriges Bestehen feiern können, doch bei den Planungen war noch nicht die Entwicklung der Pandemie absehbar. So ging man auf „Nummer sicher“ und verschob die Veranstaltung auf den Mai 2023. Nun wurde im Foyer der Hugenottenhalle mit mehr als 100 Gästen groß gefeiert.

Neu-Isenburg - Neben der Vorsitzenden der Kreis-Senioren Union, Elisabeth Ball, zählen unter anderem Bundestagsabgeordneter Björn Simon, Landtagsabgeordneter Hartmut Honka, Landrat Oliver Quilling, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner, Bürgermeister Gene Hagelstein und Erster Stadtrat Stefan Schmitt zu den Gästen. Vorsitzende Helga Hatzfeld freut sich über den großen Zuspruch. Sie verspricht für das Geburtstagsfest keine großen Reden, sondern ein geselliges Miteinander.

Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft wird Hilde Störing, bis 2013 Vorsitzende, mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. „Liebe Hilde, wir kennen uns schon ewig, Du warst in der Fröbel-Schule und ich im Schulamt – und im Ehrenamt für die CDU sind wir nun weiter verbunden“, beschreibt Elisabeth Ball die persönliche Verbindung zu Störring.

Die Vorsitzende des Kreisverbandes würdigt die Verdienste und nennt die aufgeschlossene Art von Störring, mit der sie viele Mitglieder gewinnen konnte. Auch Marga Ebert wird für ihre 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, kann aber nicht anwesend sein.

Der Schirmherr Landrat Oliver Quilling blickt auf die Entstehung der Senioren Union zurück. Er verweist auf die Gründung des Bundesverbandes 1988 durch Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. „Wir wollten auch in Neu-Isenburg einen Seniorenverband gründen, doch wer sollte den Vorsitz übernehmen. Ein prominentes SPD-Mitglied bot an, eine gemeinsame Gruppierung ins Leben zu rufen, doch Werner Bremser schlug vor, es erst einmal alleine zu versuchen und hatte mit Werner Ebert auch gleich einen Vorsitzenden parat“, schildert der damalige Vorsitzende der Jungen Union. Werner Ebert agierte mehr im Stillen, gewann aber schnell weitere Mitglieder. „Die Senioren Union war kein Kaffeekränzchen, dort ging es um Politik für die Menschen und ich erinnere mich noch an viele Arbeitsaufträge – auch von Helga Hatzfeld“, so Quilling, der ehemalige Bürgermeister.

Dann folgt eine große Überraschung für Helga Hatzfeld durch Elisabeth Ball. Im Namen des Landes- und des Kreisverbandes zeichnet sie die Vorsitzende für ihre besonderen Verdienste – unter stehenden Ovationen der Anwesenden – mit der Konrad-Adenauer-Medaille der Senioren Union aus. Diese wird verliehen für ein herausragendes Engagement, „das ehrenamtlich im Bereich der politischen, der sozialen und der geistigen Arbeit unter Zurückstellung der eigenen Interessen über einen längeren Zeitraum mit erkennbar vorbildlichem Einsatz geleistet wurde und mit dem aufrichtigen Bekenntnis zur Demokratie, zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen, zur Gerechtigkeit und zum Frieden in der Welt verbunden ist“, so die Begründung.

„Dass mir so etwas mal widerfährt hätte ich nie gedacht, ich freue mich wirklich sehr“, meint die Geehrte sichtlich beeindruckt. Grußworte und Glückwünsche gibt es auch vom CDU-Vorsitzenden Carlos Gómez sowie Christine Wagner.

Das letzte Wort des offiziellen Teils hat dann Helga Hatzfeld: „Der Vorstand ist keine One-Man-Show, ich möchte mich bei meinem ganzen Vorstandsteam bedanken. Es lohnt sich, sich auch im Alter in Politik und Gesellschaft einzubringen – ich habe dadurch auch viele Freunde gefunden.“

Hilde Störring wurde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. © -Postl