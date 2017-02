Ob Romane oder Filme: Neue Bücherei kommt gut an

Neu-Isenburg - Ob Bücher, Hörbücher oder Filme – die Neu-Isenburger leihen gerne und viel aus. Die Stadtbücherei zieht deshalb eine positive Bilanz des vergangenen Jahres.

Das Team um Jutta Duchmann freut sich vor allem, wie gut die neue Stadtteilbibliothek in Gravenbruch angenommen wird. Jutta Duchmann und ihr Team sind mehr als zufrieden: 147.300 Besucher haben sich 2016 an dem Medienbestand der Stadtbücherei bedient, der 70.000 Bücher, Hörbücher, Filme, CD’s und Zeitschriften umfasst. Jedes Medium wurde im Durchschnitt 5,8 Mal ausgeliehen, das macht 410. 000 Ausleihen. Aber es war auch ein aufregendes Jahr. „Es war geprägt von der Planung, Einrichtung und Eröffnung der Stadtteilbibliothek in Gravenbruch“, erklärte Duchmann, Leiterin der Isenburger Büchereien. Mit 12.000 Besuchern war statistisch jeder Gravenbrucher schon zwei Mal in den Räumen und die 4 000 Medien wurden 12.000 Mal ausgeliehen. Und das, obwohl die Leser wissen müssen, dass die neue Stadtteilbibliothek etwas versteckt auf dem Gelände der Ludwig-Uhland-Schule entstanden ist. „Das sind erstaunliche Ausleihzahlen in nur acht Monaten“, war Duchmann überrascht. Für Kulturdezernent Theo Wershoven sind diese Zahlen eine großartige Bestätigung: „Wir haben ja lange um die Bibliothek gekämpft und es war politisch ein schwieriger Weg. Umso schöner, dass uns jetzt der Erfolg recht gibt“, sagte Wershoven.

Das 170 Quadratmeter große Bildungszentrum an der Grundschule bietet neben Büchern, Zeitschriften, Spielen, CD’s und Hörbüchern auch internetfähige Computerarbeitsplätze und freies WLAN. „Natürlich kommen viele Schüler, aber immer mehr Gravenbrucher finden den Weg in die Bibliothek“, freut sich Duchmann über die weiter wachsende Lebendigkeit in dem neuen Haus. Seit November gebe es eine kleine Kaffeebar, so dass Besucher auch zum Kaffee trinken kommen und die Räume als Treffpunkt nutzen. Auffallend an der Bibliotheksstatistik ist, dass alle Zweigstellen der Stadtbibliothek bei den Ausleihen zugelegt haben. Im Westend und in Zeppelinheim sind es 25 Prozent. Die Besucherzahlen stiegen um fünf Prozent und die Neuanmeldungen um 27 Prozent, was besonders der neuen Zweigstelle in Gravenbruch zu verdanken ist.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Neu-Isenburg Zur Fotostrecke

Die Kooperation der Bibliothek mit der Flüchtlingshilfe ist überaus erfolgreich. Dienstagvormittag zwischen 11 und 13 Uhr kommen viele der Geflüchteten in die Hauptstelle, um ihr Deutsch zu verbessern. Auch in Gravenbruch wird gerade ein regelmäßiger Treffpunkt für die neuen Bewohner in dem Haus in der Meisenstraße eingerichtet (siehe obige Meldung). Der Freundeskreis der Stadtbibliothek hat neue Medien zum Deutschlernen angeschafft. Wie die Hugenottenhalle wird auch die Bibliothek 40 Jahre alt. Der Geburtstag soll mit einem Tag der offenen Tür am 6. Mai gefeiert werden. Duchmann und ihr Team planen dazu viele Veranstaltungen: Die achten Neu-Isenburger Literaturtage mit Schreibwettbewerb und Lesung im Herbst, den Bücherbasar im März und die Ausstellung des Stadtfotografen Thomas Blankenhorn im April. Am 29. März öffnet die Bibliothek in Gravenbruch erstmals für eine Abendveranstaltung: Radiomoderator Tim Frühling ist mit seinen Romanen zu Gast in dem neuen Lesetempel der Gravenbrucher. (col)