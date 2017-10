Neue Chance auf kostenloses WLAN ?

Neu-Isenburg - Offenbach hat sie, Dietzenbach auch – und vielleicht rücken kostenlose WLAN-Hotspots bald auch für Isenburg näher. Die Prüfung für ein freies WLAN in der Stadt durch den EU-Fördertopf namens „WiFi4EU“ jedenfalls ist auf den Weg gebracht.

Wie berichtet, hatte die Fraktion Die Linke im Stadtparlament den Vorschlag vorgebracht, den Magistrat auffordern lassen zu prüfen, ob die Stadt teilnehmen könne an dem Programm. Dieses richtet sich direkt an Kommunen und hat einen Umfang von 120 Millionen Euro. Damit will die EU-Kommission WLAN-Netze in öffentlichen Gebäuden, Parks und Plätzen in bis zu 8000 Kommunen fördern. Eine Chance, die Isenburg sich nach Ansicht der Linken nicht entgehen lassen sollte.

Denn es gibt zwar in der City bereits Möglichkeiten, kostenfrei zu surfen: Wer kein Datenvolumen mehr hat, kann ins Isenburg-Zentrum oder in die Stadtbibliothek gehen und das dortige WLAN nutzen. Doch immer wieder wird eine Erweiterung des Angebots diskutiert.

Der diesbezügliche Antrag der Linken fand zwar nicht im Wortlaut, aber in geänderter Form die Zustimmung der Parlamentarier. Linken-Fraktionschef Edgar Schultheiß erläuterte den Antrag und wies die lokalen Vertreter von CDU, FDP und Grünen auf deren Wahlprogramme zur Bundestagswahl hin. Da in allen Programmen einer möglichen zukünftigen Jamaikakoalition ein klares Bekenntnis zu einem Ausbau der Digitalisierung und von WLAN zu finden sei, sei es aus seiner Sicht an der Zeit, dass sich die Stadtverordneten just dieser Parteien auch in Isenburg für die Schaffung von öffentlichen WLAN-Zugängen einsetzen und dem Linken-Antrag zustimmen sollten.

Die Koalition aus CDU, Grünen, FDP und FWG hatte jedoch ein paar Änderungswünsche, die sie in ihrem Änderungsantrag zum Programm WiFi4EU formulierte. So verwies Milan Gerovac (CDU) auf die immer aktueller werdende Alternative des „Freifunk“, die man mit berücksichtigen solle. Ferner gab er zu bedenken, dass es nahezu täglich neue Gesetzesrichtlinien zur Haftungsbeschränkung gebe. „Hier sollten wir uns noch einmal genauer informieren, generell befürworten wir aber den Ausbau eines möglichst lückenlosen WLAN in Neu-Isenburg“, so Gerovac.

„Wir sind ein IT-Standort und sollten dies auch mit einem freien WLAN untermauern, woanders gibt es schon so was“, betonte Markus Munari (SPD) und verwies auf das bereits funktionierende Freifunk-Netz in Mörfelden-Walldorf. Als Sponsoring-Partner brachte Munari die Stadtwerke ins Gespräch. So wurde der „gemeinsame Antrag“ dann auch einstimmig befürwortet.

Der Magistrat hat nun den Auftrag, nicht nur mögliche Standorte für die Einrichtung eines freien WLAN-Netzes zu prüfen, sondern auch deren Folgekosten, was Betrieb und Wartung betrifft. Aber auch ein mögliches Sponsoring soll ausgelotet werden. „Es macht einen Unterschied, ob die EU die Ausrüstung EU-weit an ein Unternehmen vergibt oder die Kommunen sich vor Ort selbst entscheiden können, wen sie mit der Installation betreuen“, ergänzte Gerovac. Wenn es die Ausschreibung zulässt, solle man auch die Freifunk-Communities mit einbeziehen, so der Vorschlag des gemeinsamen Antrags von CDU, Grüne, FDP und FWG.

So oder so: Die Linke wertet die Zustimmung zum Prüfantrag als Erfolg ihrerseits für die Isenburger Bürger. Schultheiß teilt im Nachgang der Sitzung mit, er hoffe nun, dass die Prüfung einer Installation und des Betrieb von kostenfreien öffentlichen WLAN-Hotspots durch den Magistrat zügig erfolge, „zumal die Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und nur die Gemeinde einen Zuschlag erhält, die sich rechtzeitig darum bewirbt“.

Schultheiß schiebt noch hinterher: „Sollte eine Übernahme der laufenden Betriebskosten nicht durch Sponsoring, zum Beispiel durch die Stadtwerke, möglich sein“, so werde seine Fraktion entsprechende Mittel für den Haushalt 2018/2019 beantragen. (lfp)

