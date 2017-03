Niedriger Wasserstand beunruhigt Spaziergänger

Sinkt der Wasserstand am Gehspitzweiher? Das glaubt mancher Spaziergänger. Von der Stadt heißt es, die witterungsbedingten Schwankungen seien in normalem Rahmen. Die Tabelle zeigt, wie sich der Grundwasserstand von 1977 bis heute entwickelt hat.

Neu-Isenburg - Idylle am Wasser: Seit 35 Jahren ist der Gehspitzweiher als Naturschutzgebiet ausgewiesen und ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, Hundehalter und Jogger.

Allein: In jüngster Zeit haben sich mehrfach besorgte Naturfreunde zu Wort gemeldet und von ihrem Eindruck berichtet, der Wasserstand im Weiher sei bedenklich gesunken. Nun vermeldet der Bürgermeister: „Es gibt keinen Grund zur Sorge“. Der Gehspitzweiher, eine ehemalige Lehmgrube mitten im Wald, ist Rückzugsort für mehr als 150 verschiedene Vogelarten. Da die vergangenen Jahre – mit Ausnahme des ersten Halbjahrs 2016 – eher trocken waren, sank dort der Wasserstand. Um zu klären, ob diese auch von Spaziergängern beobachtete Schwankung im Rahmen ist, hat die Stadt sich an die Hessenwasser GmbH & Co. KG gewandt. Zum Aufgabengebiet des Unternehmens gehöre nämlich neben dem gesamten Spektrum wasserwirtschaftlicher Dienstleistungen wie Wassergewinnung und Trinkwassertransport auch eine breit gefächerte Umweltanalytik im eigenen Labor. Und: Hessenwasser betreibt gemeinsam mit den Isenburger Stadtwerken ein Grundwasserstandsmonitoring.

Dabei, so berichtet Bürgermeister Herbert Hunkel, habe man erfahren, dass es „im Moment keinen Grund zur Sorge gibt“ – zu beobachten seien lediglich witterungsbedingte Schwankungen in normalem Rahmen. „Aber wir beobachten das weiter“, sagt Hunkel.

Wie die langjährige Grundwasserstandsentwicklung am Gehspitzweiher in der sogenannten Ganglinie der Grundwassermessstelle zeige, „entsprechen die Grundwasserstände aktuell in Gehspitzweiher etwa denen von vor einem Jahr und in einer klimatisch repräsentativen, mindestens 30-jährigen Zeitreihe markieren sie etwa einen mittleren Stand“, berichtet der Magistrat. Von 2000 bis 2015 lagen die Pegel höher, von 1991 bis 1999 meist tiefer als heute.

Die Fachleute erläutern, durch die relativ hohen Grundwasserflurabstände (15 bis 20 Meter Abstand hat die Geländeoberfläche zur Grundwasseroberfläche) reagiere der Wasserstand am Weiher viele Monate zeitversetzt auf das Witterungsgeschehen. Daher seien 2017 eher weiter leicht zurückgehende Wasserstände wahrscheinlich. Der derzeit recht niedrige Wasserstand sei in erster Linie auf den überwiegend trockenen Witterungsverlauf seit 2015 zurückzuführen. „Die Wasserstände sind im üblichen Rahmen der langjährigen, witterungsbedingten Schwankungsbreite“, fasst der Magistrat zusammen.

Das Naturschutzgebiet Gehspitzweiher gilt unter Fachleuten mittlerweile als eines der Wichtigsten seiner Art im Kreis – und doch war auch immer wieder mal die Rede davon, dass es in seinem Bestand gefährdet sei. In den vergangenen Jahren waren es jedoch vor allem Fälle von Vandalismus, die bei Naturschützern Anlass zur Sorge boten: Immer wieder kam es an dem idyllisch gelegenen Gewässer zu Konflikten zwischen engagierten Vogelschützern auf der einen, Feierwütigen, Anglern und Hundehaltern auf der anderen Seite.