Niedriger Wasserstand des Weihers bereitet Sorgen

Neu-Isenburg - Der Frühling hat in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet, mit den ersten Sonnenstrahlen lockt es viele Leute ins Freie.

Doch mit der Natur und den Gradzahlen wächst im Naturschutzgebiet Gehspitzweiher auch wieder die Furcht vor ungewollten Begleiterscheinungen aller Schönheit: An dem idyllisch gelegenen Gewässer gibt es regelmäßig Konflikte zwischen Natur- und Vogelschützern auf der einen, Feierwütigen, Anglern und Hundehaltern auf der anderen Seite. So weit, so bekannt. Hinzu kommt aber derzeit, dass es kaum regnet und der Wasserstand des Weihers sehr niedrig ist – und damit die Chance größer, dass achtlose Zeitgenossen auf die kleine Insel gelangen können. Eine Tatsache, die dem passionierten Naturschützer und engagierten Hüter des Areals, Ernst Böhm, Sorgen bereitet.

Denn im Naturschutzgebiet Gehspitzweiher, das als eines der wichtigsten ökologischen Kleinode im Kreis gilt, sind viele geschützte Tierarten beheimatet. Um den Bestand nicht zu gefährden, gelten rund um den Weiher strenge Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen werden, Hunde sind an der Leine zu führen, das Baden und Grillen ist verboten. Gebietsbetreuer Böhm konnte jedoch in den vergangenen Wochen bereits wieder Leute beobachten, die auf diese Regeln nicht viel geben. Er weist deshalb erneut darauf hin, „dass gerade in der Brut- und Balzzeit viele Vogelarten besonders sensibel auf Störungen reagieren“. Zusammen mit der Stadt bittet Böhm daher noch einmal alle Naturbeobachter, sich lieber mit Fernglas der Vogelwelt zu nähern, als sich über die Absperrungen an den Uferrand des Weihers zu begeben oder gar auf die Inseln im Weiher. Die Mithilfe aller Spaziergänger sei gefragt, um dieses Stückchen unberührte Natur zu erhalten.

Erster Stadtrat Stefan Schmitt unterstützt diesen Appell: „Die besonderen Vorschriften im Naturschutzgebiet sind kein Selbstzweck, sondern dienen ausschließlich dem Schutz von Tieren und Pflanzen, die wir für die nachfolgenden Generationen erhalten möchten.“ Gerade in einem Ballungsraum, so Schmitt, „sollten diese Bereiche unseren besonderen Schutz erhalten“. Der Erste Stadtrat ergänzt, dass durchaus auch mit einem Bußgeld rechnen muss, wer diese Auflagen missachtet.

Amtliche Naturschutzschilder stehen auf dem Areal an strategisch wichtigen Punkten wie den Zuwegen zum See. „Damit wird auch optisch klar gekennzeichnet, dass ein Betreten verboten ist – ein wichtiger Faktor, wenn es zu Anzeigen und Ordnungswidrigkeitsverfahren kommt“, erläutert der Magistrat. An neuralgischen Punkten seien zudem feste Zaunelemente installiert worden. Die Fürsorge der ehrenamtlich tätigen Naturschützer gilt vor allem auch der vielfältigen Tierwelt, die sich am Weiher angesiedelt hat. Zahlreiche Vogelarten wie der Flussregenpfeifer brüten im Gebiet, nutzen den Weiher zur Nahrungssuche oder als Rastplatz während der Zugzeit. Störungen können zum Verlust der Gelege führen oder die Tiere so schwächen, dass sie die Anstrengungen des Vogelzugs nicht bewältigen.

Und was den niedrigen Wasserstand betrifft: Bei der Stadt geht man derzeit nach wie vor davon aus, dass die Absenkung „in normalem Rahmen“ liegt und der Tatsache geschuldet ist, dass es in letzter Zeit sehr wenig geregnet hat. Wie berichtet, hatte die Stadt erst kürzlich von der Hessenwasser GmbH klären lassen, ob die von Spaziergängern beobachteten, teils beträchtlichen Schwankungen des Wasserspiegels Anlass zur Sorge geben sollten. Und Hessenwasser hatte Entwarnung gegeben: Die Schwankungen lägen in normalem Rahmen, es sei genug Wasser auch für Vögel da. Man werde aber das Thema im Auge behalten und auch untersuchen, ob es jenseits von wenig Regen noch weitere Gründe für die Absenkung des Wasserspiegels gebe, sagt Schmitt. (hov)