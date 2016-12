Niki bringt Entlastung für die Fördervereine

Frisch gegründete gemeinnützige GmbH startet nun mit der Arbeit

Neu-Isenburg - Weil die Grundschulen bei der Betreuung an die Belastungsgrenzen stoßen, hat Neu-Isenburg jüngst als erste Stadt im Kreis Offenbach eine gemeinnützige GmbH zur Schulkindbetreuung namens Niki gegründet.

Die startet nun mit der Arbeit – sehr zur Freude der Vertreter der Schulen. Mit Niki sollen die Fördervereine entlastet werden, die bisher die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ehrenamtlich gewuppt haben. Da aber immer mehr Eltern berufstätig sind und für ihre Kinder Nachmittagsbetreuung brauchen, kamen die Vereine mit der Trägerschaft zunehmend an ihre Grenzen. „Wenn man so als ehrenamtlicher Papa plötzlich quasi Geschäftsführer von 16 Mitarbeitern ist, ist das schon ein gutes Stück Arbeit und Verantwortung“, schildert Susanne Schmidt die Erfahrungen ihres Mannes, der sich lange an der Albert-Schweitzer-Schule engagiert hat. Die neue gGmbH bezeichnet Schmidt, die sich in der Schullandschaft der Stadt bestens auskennt, als „gelungene Sache“.

Ähnlich sieht das auch Constantin Geyer. „Es ist richtig und wichtig, dass die Stadt mit Niki den Weg geht, die Kinderbetreuung zu professionalisieren“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins der Hans-Christian-Andersen-Schule. Damit nehme sie sicher eine Vorreiterrolle in Hessen ein. „Als Eltern können wir in zweierlei Hinsicht profitieren“, meint Geyer. „Erstens durch eine effiziente und transparente Organisation der Betreuung, zweitens durch die Rückbesinnung auf unsere eigentliche Aufgabe, die Schulen unserer Kinder ehrenamtlich zu fördern.“

Auch Martin Bock, der Vorsitzende des Fördervereins der ASS und Grundschule Buchenbusch, begrüßt die Gründung. In den letzten Jahren sei das Ausmaß der Verantwortung und des Arbeitspensums auf Grund der vielfältigen Aufgaben „über das ehrenamtlich Machbare hinausgewachsen“. Mit der Gründung der Niki gGmbH werde die Schulkindbetreuung in einen rechtlich sicheren Rahmen gestellt, erläutert Bürgermeister Herbert Hunkel: „Die vorbildliche Arbeit der Fördervereine in der Schulkindbetreuung wird fortgesetzt, die guten und bewährten Angebote werden erhalten.“ Was sich ändert: Die Vereine sind in Zukunft keine Arbeitgeber mehr. Heißt: weniger Verantwortung, weniger Verwaltungsaufwand. Bisher hatte jeder Förderverein eine eigene Geschäftsführung.

All das übernimmt nun Niki, deren Geschäftsführer Bernd Pufahl ist, der städtische Fachbereichsleiter Kinder und Jugend. Zum 1. Januar werden alle 69 Mitarbeiter aus den Fördervereinen in die Niki übergehen – von der Vollzeitkraft bis zur studentischen Aushilfe. Die Gründung der gGmbH sei mit den Vorständen der Fördervereine intensiv beraten worden und werde von ihnen unterstützt, betont Hunkel.

Der Bürgermeister hebt hervor, in Isenburg werde an allen Grundschulen eine Betreuung mit Mittagstisch, Hausaufgaben- und flexibler pädagogischer Nachmittagsbetreuung, mit ergänzenden Kursangeboten sowie Ferienbetreuung angeboten. „Gab es 2002 noch 220 Hortplätze in der Stadt, sind es in diesem Schuljahr 931 Betreuungsplätze“, so Hunkel. Bernd Pufahl ergänzt, das Thema sei kein Neues für Isenburg. Bereits vor zehn Jahren sei die Stadt in den Ausbau der Ganztagesbetreuung eingestiegen. „Isenburg wollte damals eine Antwort auf den PISA-Schock geben“, so Pufahl. Alle Kinder, deren Eltern berufstätig sind, erhalten in Isenburg eine Betreuung, das sind zur Zeit rund Zweidrittel aller 1400 Grundschüler. Jährlich wendet die Stadt rund 3,1 Millionen Euro für die Finanzierung der nachschulischen Betreuung auf; zusätzlich zur Schulumlage von 15,6 Millionen. (hov)

