Open Doors: Auch im Regen gerockt

Neu-Isenburg - Die Ampeln blinken mit der Bühnenbeleuchtung um die Wette, der Verkehr ruht, dafür beleben 40.000 Menschen die Frankfurter Straße. Die Jubiläumsausgabe des Open Doors Festivals verwandelt die Innenstadt in eine Partymeile. Von Sina Beck

Vor 25 Jahren ging die erste Auflage der Open-Air-Großveranstaltung an den Start. Damals wie heute gilt die Devise: gute Musik, gute Stimmung, guter Zweck. Nur das Wetter will sich dieses Jahr nicht an die Spielregeln halten und macht Veranstaltern und Feierwütigen immer wieder mit heftigen Regengüssen einen Strich durch die Rechnung. „Das Wetter hat uns etwas reingegrätscht und ist bislang der einzige Wermutstropfen“, bleibt Dominik Stotzem von der Agentur 12 Löwen entspannt. Die Menschenansammlung vor den zwölf Bühnen spricht Bände – echte Fans lassen sich die Stimmung nicht so leicht verhageln – und mit der Dunkelheit schwärmen die Besucher zu dem akustischen Event.

Auf die Ohren gibt es in bewährter Manier einiges, angefangen beim Newcomer-Contest am Eröffnungsabend. Beim Line-Up haben die Festival-Organisatoren auf eine bunte Mischung gesetzt und fünf Bands, von Unplugged bis Heavy Metal, ins Rennen geschickt. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, wie die knappen Entscheidungen zeigen. Das spricht für April Art, Alaska Pirate, Shawn und The Aesthetic Voyager, doch am Ende setzt sich die neunköpfige Band MaddaBrassKa im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Pauken und Trompeten durch. „So einen guten Contest hatten wir noch nie“, schwärmt Stotzem.

Nicht nur die Newcomer haben am ersten Abend ordentlich eingeheizt. Die hochsommerlichen Temperaturen setzten schnell dem Kreislauf zu. Das 16-köpfige DRK-Team zählte Freitag aber nur fünf kleinere Fälle. „Gemessen an den Größenverhältnissen der Veranstaltung ist die Bilanz sehr gut. Wir hatten auch heute bislang nur ambulante Geschichten“, sagt Jens Friedrich gegen Ende seiner Schicht am frühen Samstagabend.

So kommt der Regenschauer zur Abkühlung gelegen. Auch wenn er für ein Highlight der Jubiläumsauflage das Aus für den restlichen Tag bedeutet: Erstmalig ist auf dem Rosenauplatz eine E-Kartbahn aufgebaut. Doch bei Nässe ist die Strecke nicht befahrbar und entsprechend leer gefegt. Zuvor sei es aber gut gelaufen: „Wir hatten mehr Anmeldungen als erwartet und sind mit der Ausbeute erst mal ziemlich zufrieden“, erzählt Stotzem, der schon Probe gefahren ist. „Es macht einfach super viel Spaß!“ Auch hier gehen die Einnahmen eins zu eins an die Kinderstiftung, die sich über hohe Resonanz freuen kann. „Wir haben ein sehr positives Echo erhalten und die Isenburger sind wirklich großzügig“, lobt Vorstandsmitglied Peter Horn.

Unterdessen geht der Konzertreigen weiter, nur der Auftritt von Mojotree muss wegen Krankheit ausfallen. Alle anderen der mehr als 40 Bands und das Publikum beweisen Ausdauer. Die Headliner RÿffHuntR sind, nachdem sie letztes Jahr schmerzlich vermisst wurden, mit von der Partie und beschallen die Hauptbühne zur Primetime am Samstag, wofür sie von ihren Fans gefeiert werden. Auch mit der Stimmungskanone The Punch’n‘ Judy Show feiern die Open-Doors-Besucher ab. Dank vollem Einsatz der Bläser und mitreißender Bühnenshow wird bis zur letzten Zugabe abgerockt.

Das Bühnenprogramm ist gewohnt vielseitig: Zu den heißen Rhythmen von Salsamania tummeln sich Paare zum leidenschaftlichen Tanz auf dem Parkett, während es bei den Quietschboys, deren Auftritt schon Tradition ist, nicht minder leidenschaftlich zugeht. Brechend voll ist das Zelt beim Bier Müller und mit Feuereifer stimmen die Fans als lautstarker Chor die Hymne auf den Ebbelwoi an.

Für die Polizei gibt es glücklicherweise keine schweißtreibenden Einsätze, die Feierlaune der Besucher ist friedlich. Grund zur Aufregung soll es auch künftig nicht geben, denn Missverständnisse um einen künftig erhobenen Obolus für das Musikspektakel räumt Stotzem aus: „Das Open Doors wird definitiv eintrittsfrei bleiben!“