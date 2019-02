Ehrenbürgerin feiert 90. Geburtstag 

Neu-Isenburg – Eine berühmte Persönlichkeit der Stadt, die Operndiva Anny Schlemm, feiert am heutigen Freitag ihren 90. Geburtstag. Die Ehrenbürgerin kann auf fast 60 Jahre künstlerische Tätigkeit zurückblicken. Von Holger Klemm

Die Hugenottenstadt galt einmal als Stadt der 1000 Sänger – angesichts der zahlreichen Chöre. Besonderes Aushängeschild ist neben Franz Völker (1899 bis 1965) Anny Schlemm mit ihrer jahrzehntelangen Karriere an zahlreichen Opernhäusern. Die Ehrenbürgerin, die seit dem vergangenen Jahr auch Namensgeberin einer Straße im Birkengewann ist, hat weltweit eine große Fangemeinschaft – besonders viele davon in ihrer Heimatstadt, ist sich Bürgermeister Herbert Hunkel sicher.

Geboren am 22. Februar 1929 in Neu-Isenburg, studierte sie nach dem Schulabschluss in Halle, wo 1946 das Debüt am dortigen Opernhaus anstand – als Nanette in Lortzings „Der Wildschütz“. 1949 kam die Sopranistin nach Berlin und feierte dort erste Erfolge an der Staatsoper sowie an der Komischen Oper. In den vielen Jahren ihrer Karriere gastierte Anny Schlemm unter anderem in Köln, Frankfurt, München, Dresden, Rom, Warschau, Budapest, Wien, Moskau, Stockholm und Toronto, aber auch bei den Bayreuther Festspielen. Anny Schlemm wurde 1963 zur Kammersängerin ernannt und ist Ehrenmitglied der Opernhäuser in Halle und Frankfurt sowie der Komischen Oper Berlin.

Im Lauf ihrer Karriere war sie in mehr als 130 Partien zu erleben. Einer ihrer größten Erfolge war im Jahr 1963 an der Komischen Oper Berlin „Ritter Blaubart“ von Jacques Offenbach in der Inszenierung des legendären Walter Felsenstein. In 275 Vorstellungen sang sie die „Boulotte“ auf vielen Bühnen, nicht zuletzt in Frankfurt, dort allein 40-mal. In mehr als 175 Aufführungen – nicht nur in Frankfurt – feierte sie Triumphe als Klytämnestra in „Elektra“ von Richard Strauß. Eine ihrer letzten Rollen war die der Mama Lucia in Mascagnis „Cavalleria rusticana“ in der Saison 2002/2003 in Frankfurt. Zahlreiche Schallplatten-Einspielungen rundeten die Tätigkeit ab.

Anny Schlemm kann auf eine nahezu sechzigjährige aktive Bühnenpräsenz zurückblicken. In dieser Zeit wandelte sich ihre Stimme vom lyrischen und jugendlich-dramatischen Sopran über das Mezzo-Fach bis zum dramatischen Alt. Im Jahre 2000 erhielt sie für ihre Darstellungskunst den Joana-Maria-Gorvin-Preis. Für ihre Verdienste ehrte die Stadt die Kammersängerin 1996 mit der Großen Ehrenplakette und 1999 mit der Ehrenbürgerwürde. Zudem befasst sich in Neu-Isenburg die Franz Völker-Anny Schlemm Gesellschaft mit ihrem Wirken.

Die Künstlerin war mit dem Dirigenten Wolfgang Rennert (1922 - 2012) verheiratet. Aus der Ehe ging der Jazz-Musiker Uli Rennert hervor, der mit seiner Familie in Graz wohnt. 2007 hat Anny Schlemm ihren Wohnsitz ebenfalls nach Österreich verlegt, kam aber noch bis 2014 zu ihrer traditionellen Weihnachtslesung in die Heimatstadt. Hunkel hätte sie gerne zu ihrem Ehrentag eingeladen. Doch der Jubilarin schien die Reise zu strapaziös. Es werden aber viele Neu-Isenburger heute an sie denken und ihr Glückwünsche schicken.