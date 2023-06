Besuch auf der Baustelle

Im fast fertig gestellten Teil des Terminals 3 gibt es für Mitglieder des Ortsbeirats Infos von Sören Fornoff (Politische Kommunikation der Fraport) sowie Sebastian Linzauer vom Umweltmanagement (von rechts). © -Postl

Dem Ortsbeirat Zeppelinheim bietet sich am Donnerstagabend die Gelegenheit, die Baustelle des Terminals 3 auf dem Frankfurter Flughafen zu begutachten, das 2026 komplett fertiggestellt sein soll. Bereits so gut wie fertig ist einer der drei „Finger“, der Pier genannt wird und im Mittelpunkt der Visite steht. Besonders interessieren die Mitglieder natürlich die Auswirkungen auf ihren Stadtteil.

Neu-Isenburg - Der 300 Meter lange Pier G liegt derzeit zwar im „Dornröschenschlaf“, wie Sören Fornoff vom Fachbereich Politische Kommunikation der Fraport berichtet, doch könnte er binnen eines Jahres in Betrieb genommen werden. „Es wird viel seitens der Fraport kommuniziert, dazu wird noch das eine oder andere kolportiert, was mögliche Auswirkungen betrifft. Da helfen am besten ein persönlicher Eindruck und direkte Gespräche vor Ort“, meint Ortsvorsteher Sebastian Stern, der sich für den Besuch bei der Fraport bedankt. „Wir wollen und haben nichts zu verbergen, fragen Sie uns alles, wir stehen gerne Rede und Antwort“, versichert Fornoff.

Corona hat Spuren hinterlassen

Zuerst gibt es allgemeine Informationen. „Die Vorgeschichte ist ja bekannt, hier hat Corona wirklich Spuren hinterlassen“, so Fornoff angesichts der Verzögerungen. Während der Pier G von einem Generalunternehmer ausgeführt wurde, will man beim weiteren Ausbau selbst die Bauleitungen beauftragen. „Dadurch können wir erreichen, dass es bei den rund 500 Gewerke-Aufträgen auch solche geben wird, die von regionalen Unternehmen ausgeführt werden können und somit auch eine Wertschöpfung in der Region bleibt“, erläutert der Fraport-Vertreter. Großprojekte mit einer europaweiten Ausschreibung würden oft von ausländischen Konzernen „abgegriffen“, die wiederum ihre Partner als Subunternehmen ins Spiel bringen.

Als sich die Türen zum Pier öffnen, gibt es es erst einmal erstaunte Blicke der Zeppelinheimer. Alles ist im „modernen“ betongrau gehalten, die Decke mit den Be- und Entlüftungs- als auch Entrauchungsrohren offen, auch viele Versorgungsleitungen sind sichtbar angebracht. „Bei diesem Pier gilt das Motto funktionell und variabel – also vornehmlich ganz auf Low Cost Carriers wie Tui Fly, Eurowings, Easyjet oder auch Ryanair zugeschnitten“, beschreibt Fornoff. Somit wird es auch keine Lounges geben, wohl aber einen Bereich für Essen und Getränke sowie eine Shopping Area. Wichtig waren der Fraport kurze Wege – auch das Ein- und Aussteigen erfolgt über einen kurzen Fußweg vom Pier G. Etwas luxuriöser wird es in den Piers H und J zugehen – letzterer ist für den A 380 ausgelegt.

Für fünf Millionen Passagiere

Pier G ist gedacht für rund fünf Millionen Passagiere jährlich, könnte aber auch mehr bewältigen, das Terminal 3 für insgesamt 19 Millionen. Dies könnte bald zum Tragen kommen, wenn das Terminal 2 mit seinen zwölf Millionen Passagieren jährlich wegen Sanierung für zwei Jahre geschlossen und der Betrieb in das T3 verlagert wird.

Bei den Mitgliedern des Ortsbeirats bleiben Bedenken. „Derzeit nerven mich vor allem die Bodengeräusche, die dann wohl noch mehr werden“, meint Bettina Blüchardt. „Schon jetzt ist bei entsprechender Windrichtung die Lärmbelästigung durch startende und landende Flugzeuge enorm“, berichtet Thorsten Reblin. Aber auch Triebwerksgeräusche, wenn die Flugzeuge zu den Parkpositionen oder von dort weg rollen, sind oft in dem Stadtteil zu hören. Da setzt Ortsvorsteher Sebastian Stern auf künftig leisere Triebwerke: „Ich hoffe, dass insbesondere die lauten Chinesen-Frachter hier verschwinden.“

Vom Tisch sei glücklicherweise ein Bus-Shuttle-Service durch Zeppelinheim zum Terminal 3, dort wurde eine eigene Zufahrtsstraße samt Parkhaus mit 8 500 Stellplätzen gebaut. „Wir leben in der Region vom Flughafen und hoffen, dass wir ein verträgliches Miteinander haben – auch in Zukunft“, so das Schlusswort von Stern.

Von Leo F. Postl

Alle Geräte für die Passagierabfertigung – wie hier die Personen- und Handgepäck-Scanner – sind bereits im Pier vorhanden. © -Postl