Bauhof-Fusion vor dem Finale

Neu-Isenburg - Elf Monate, nachdem der erste Spaten symbolisch in die Erde gestochen wurde, ist der Erweiterungsbau fast fertig.

Im Mai und Juni werden beim gemeinsamen Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg (DLB) die Umzugskisten geschleppt, ab dann werden die Mitarbeiter aus beiden Städten auch alle unter einem Dach arbeiten können. Die Großbaustelle im laufenden DLB-Betrieb brachte so manche Herausforderung mit sich. Äußerlich sieht der neue Anbau am Hauptgebäude schon ziemlich fertig aus, innen läuft der Feinschliff dieser Tage auf Hochtouren: Die bodengleichen Duschen sind schon fertig, Handwerker streichen während des kleinen Baustellenrundgangs gerade den Eingangsbereich und montieren letzte Waschbecken. Die Spinde werden auch bald geliefert. Von den neuen Sanitärräumen, die im Anbau entstehen, profitieren auch die gut 20 Frauen, die beim DLB angestellt sind. Sie hatten bisher nämlich nur einen winzigen Umkleideraum, können nun aber bald in die frei werdenden Räume der Männer umziehen.

Bei der Zusammenlegung der Bauhöfe beider Städte, die nun seit drei Jahren läuft, sei von Anfang an klar gewesen, dass mehr Platz her muss, damit künftig auch alle 220 Mitarbeiter unter einem Dach arbeiten können, erinnert DLB-Chefin Petra Klink an die Anfänge. „Nur so können wir alle Synergieeffekte wirklich ausnutzen.“ Derzeit seien noch viele Dreieicher Kollegen in der Dependance bei den Stadtwerken Dreieich untergebracht, die könne dann aber bald aufgegeben werden.

Das bestehende Büro- und Sozialgebäude wurde bekanntlich um vier Achsen erweitert für zusätzliche Sozialräume im Erdgeschoss und Büroräume im Obergeschoss. im April soll alles fertig sein, im Mai und Juni Stück für Stück der Umzug folgen. „Alles auf einmal umzuziehen hat keinen Sinn, das bekommen wir nicht organisiert“, sagt Klink.

Die DLB-Chefin ist zuversichtlich, dass der geplante Kostenrahmen von rund 3,8 Millionen Euro eingehalten werden kann – obwohl es eine große Herausforderung sei, den An- und Umbau im laufenden Betrieb zu stemmen. „Mein Büro grenzt an den Anbau, 98 Dezibel vom Baulärm habe ich da einmal gemessen und manchmal haben wirklich die Wände gewackelt“, erzählt Klink. Aber das soll ja nun bald vorbei sein.

An anderer Stelle bleibt das DLB-Gelände noch eine Weile länger Baustelle: Um Platz für eine größere Garage und ein Lager zu schaffen, wurde ein Teil der in den 90er Jahren erbauten Garagen und Lagerräume abgerissen. Der Rohbau des dort nun neu entstehenden Gebäudeteils ist fertig, derzeit wird das Dach gedeckt und im Anschluss werden die Fassadenelemente montiert. Zusätzlich werden im Gebäude der ehemaligen Gärtnerei Wasch- und Umkleideräume geschaffen.

Damit die künftig 220 Mitarbeiter – vorher waren es 140 – auch ihr Auto abstellen können, mussten zudem weitere Parkplätze her. Und: Um künftig Platz für alle Müllfahrzeuge zu haben, wurde ein weiteres Garagengebäude vergrößert. Diese zusätzliche Halle ist bereits in Betrieb.

Die Erweiterung der Halle für die Müllfahrzeuge bedingte eine Verlegung des Freilagers in den Bereich nördlich der Straße zu den Kleingärten. Auch dieses Freilager ist bereits in Betrieb. Und mittlerweile umzäunt; seither verschwinden auch keine Materialen mehr.

+ Der Blick auf Kräne und Baufahrzeuge an anderer Stelle auf dem Gelände, wo weitere Hallen wachsen. © p Weil vor einiger Zeit auch das Thema Treibstoffdiebstahl Sorgen bereitete – 600 Liter wurden einmal in einer Nacht abgesaugt – ist das Gelände vor der großen Garage inzwischen videoüberwacht.

Als weitere große Herausforderung – und möglicherweise noch als Grund für eine Kostensteigerung – entpuppte sich die Reinigung eines angrenzenden Grundstücks, das die Stadt kaufte, um Platz für die DLB-Erweiterungen zu haben: „Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände sehr viel Müll und Metall im Boden verbuddelt war“, erzählt Klink. Die Komplettsondierung des Bodens und die Reinigung hätten sich als deutlich teurer als geplant erweisen. Sogar zwei Phosphorbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden gefunden, weshalb ein sprengstoffgeschützter Spezialbagger zum Einsatz kam. Da nicht mehr zu klären sein wird, wer Metall und Müll dort vergraben hat, wird die Stadt die Entsorgung wohl selbst zahlen müssen.

Und sogar auf den Paarungsrhythmus der Frösche mussten die Arbeiter Rücksicht nehmen: Denn in dem Landschaftsschutzgebiet hinter Parkplatz und Freilager entdeckten Experten einige besondere Tierarten wie den Ameisenbläuling. „Außerdem wurde der Blaue Moorfrosch, ein sehr seltenes Tier, das sogar auf der roten Liste steht, gefunden“, berichtet Klink. Entsprechend galt es, besondere Naturschutzauflagen zu beachten.

Trotzdem zeigen sich alle Verantwortlichen zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten und blicken mit Vorfreude auf den Umzug als letzten Schritt zum Zusammenwachsen der Bauhöfe von Isenburg und Dreieich am Standort in der Offenbacher Straße. „Das ist jetzt die Vollendung der interkommunalen Zusammenarbeit: Wenn alle Gebäude fertig sind, kann es losgehen und wir können die Synergieeffekte voll nutzen“, fasst Erster Stadtrat Stefan Schmitt beim Rundgang zufrieden zusammen.

Die nächste große Herausforderung müssen Klink und ihr Team aber bis dahin noch schultern: Der Hof soll komplett asphaltiert werden, das alte Pflaster kommt weg. „Das wird noch mal eine spannende Geschichte, weil dann quasi der Betrieb stillsteht“, sagt Klink. Um die Störung der Abläufe so gering wie möglich zu halten, soll dies an einem Samstag passieren. Und zwar möglichst noch vor dem 13. Mai: An diesem Samstag vor Muttertag steht nämlich beim DLB traditionell der ziemlich beliebte Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr an. (hov)