Polizeichef auf Tuchfühlung mit Bürgern

Neu-Isenburg - Gute Nachrichten von Polizeichef Volkmar Meyer: „Meine Botschaft lautet ganz klar, Neu-Isenburg ist eine sichere Stadt. “ Der Dienstellenleiter der örtlichen Polizeiwache war zu Gast bei „Nachbarn schützen Nachbarn“ in der Bansamühle.

16 Anwohner aus dem Osten Isenburgs nutzten die Gelegenheit, dem Beamten Fragen zur Sicherheit, dem Verkehr auf dem Gravenbruchring und zur Kriminalität in der Stadt zu stellen. Der tödliche Unfall auf dem Gravenbruchring, bei dem ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Offenbach vor knapp drei Wochen ums Leben gekommen war, war eines der Themen, das den Nachbarn unter den Nägeln brannte. „Natürlich war überhöhte Geschwindigkeit im Spiel, aber das war nicht der Grund für die Kollision. Das Problem war das Überholmanöver in der Kurve“, stellte Meyer klar. Letztlich habe der Entgegenkommende großes Glück gehabt, weil er in einem stabilen Auto saß und auch die Motorradfahrerin dahinter sei so glimpflich bei dem Unfall weg gekommen, weil sie ausreichen Abstand gehalten habe. Eine Dame wollte noch wissen, ob bei dem Unfall Alkohol oder Drogen im Spiel gewesen seien – aber da verwies der Polizeibeamte auf den Datenschutz, dass er diese Info nicht geben dürfe.

„Aber grundsätzlich wird auf dem Gravenbruchring viel zu sehr gerast“, merkte eine der Anwohnerinnen an. Kaum einer halte sich an die erlaubten 50 Stundenkilometer. Meyer wie auch Erster Stadtrat Stefan Schmitt betonten, dass Polizei und Ordnungsamt regelmäßig mit Laser und Blitzer dort im Einsatz sind. „Diese Strecke ist einre unserer Schwerpunkte“, sagte der Polizeichef. Und Schmitt erläuterte, dass sich 90 bis 93 Prozent der Autofahrer an die Regeln halten, und dass die Raser überproportional wahr genommen würden. „Wir legen dort aber bald einen Fahrradschutzstreifen an, das wird auch verkehrsberuhigend wirken“, kündigte Schmitt an.

Grundsätzlich bestehe in Neu-Isenburg kein Grund zur Sorge, in Sachen Kriminalität stehe die Stadt gut da. „Natürlich ist das persönliche Sicherheitsempfinden manchmal ein anderes“, weiß Meyer, dass es Menschen gibt, die gerade bei Dunkelheit mit einem mulmigen Gefühl durch die Stadt laufen. Der Polizeichef fragte auch nach, ob jemand konkret schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ein Ehepaar erzählte, dass in der Nähe der Autobahnbrücke manchmal Jugendliche für Lärm und Dreck sorgten und dass sie auch öfter Autos mit ausländischen Kennzeichen beobachten und Drogenhandel vermuten. Dem will Meyer nachgehen.

Zu den Jugendlichen merkte er an, dass es in Isenburg leider nur wenige Treffpunkte für die Jugend gebe, wo sie nicht stören. „Wir werden angerufen, wenn sie sich im Bansapark treffen, wenn sie sich im Quartier IV treffen, wenn sie auf den Straßen oder auf Spielplätzen sind. Es sind eben junge Leute, wo sollen sie denn hin?“, warb er auch für ein bisschen Verständnis. Grundsätzlich ermunterte er die Gruppe aber schon, sich bei unguten Beobachtungen bei der Polizei zu melden. Ein Anruf koste nichts und seine Kollegen gingen jedem Hinweis nach.

Besonders „schmerze“ es ihn persönlich, wenn ältere Menschen Opfer von Straftaten werden. „Wir hatten erst kürzlich den Fall, bei dem ein Mann angerufen wurde, dass ein Vereinskamerad in einer Notsituation sei und dringend Geld brauche“, erzählte der Polizeibeamte. Der Senior habe einem ihm fremden Mann daraufhin 16 000 Euro übergeben – und nie mehr wieder gesehen. „Bei diesen Taten ist die Dunkelziffer extrem hoch, weil es den Leuten hinterher sehr unangenehm ist, so über den Tisch gezogen zu werden.“

Eine Frage galt noch dem Einbruchschutz und wie Einbrecher meist in Häuser einsteigen. Meyer empfahl die Polizeiberatung, die zu den Bürgern ins Haus komme und über den optimalen Schutz individuell aufkläre. „Aber ein Einbrecher möchte immer möglichst schnell und leise ins Haus. Meist geht das über eine aufgehebelte Terrassentür und am liebsten in einem gut eingewachsenen Grundstück mit wenig Einsicht. Manchmal auch über ein Fenster und ganz selten über die Haustür“, weiß der erfahrene Polizist. Bei 45 Prozent aller Einbrüche bliebe es bei dem Versuch. Ganz aktuell gebe es in Neu-Isenburg zudem die Warnung, dass ein Teppichreiningungsunternehmen von Tür zu Tür unterwegs ist und anschließend völlig überhöhte Rechnungen stelle. „Seien Sie vorsichtig, wenden Sie sich an seriöse Unternehmen. Ein Türgeschäft ist das selten“, sagte Meyer. - zcol