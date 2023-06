Positive Bilanz im Neu-Isenburger Westen

Bürgermeister Gene Hagelstein am Eingang zum Stadtteilzentrum: Der Grunderwerb des ehemaligen Kirchengeländes der Lukasgemeinde und die Gestaltung der Außenanlagen (2007 bis 2011) sind ein zentraler Projektbestandteil. © -Postl

„Es gab damals eine Entwicklung im Westen von Neu-Isenburg, die der Stadt nicht sonderlich guttat“, formuliert es gestern Bürgermeister Gene Hagelstein. Eine Rolltreppe, die stetig nach unten fährt – auch dieses Bild hat man immer wieder gehört, um die Situation im Stadtquartier West vor 20 Jahren zu beschreiben. Auch die in Auflösung befindliche evangelische Lukasgemeinde konnte den Betrieb ihres Lukas-Zentrum kaum noch aufrecht erhalten.

Neu-Isenburg - Dass es danach deutlich aufwärts ging, ist der Aufnahme des Gebiets in das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ zu verdanken. Am 1. Dezember 2004 stellten die Stadtverordneten den Antrag, das Stadtquartier West in das Förderprogramm des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung als Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf aufzunehmen, ein Jahr später war es soweit.

Beeindruckender Sachstand

Fast 20 Jahre später könne man nun eine positive Bilanz ziehen, sagt Hagelstein – und verweist auf einen „beeindruckenden Sachstandsbericht“, der kürzlich den Stadtverordneten vorlag und in dem die Entwicklung des Viertels in den letzten 19 Jahren dokumentiert ist. Insgesamt flossen knapp acht Millionen an Fördermitteln und weitere vier Millionen Euro als Eigenanteil der Stadt in die Aufwertung des Quartiers. Damit wurden die Angebote für Bildung, Freizeit und Bewegung verbessert, das Wohnumfeld und öffentliche Stadtbild aufgewertet sowie das Zusammenleben und die Quartiersidentität gestärkt.

„Ich weiß um die vielen Diskussionen und Bedenken sowohl mit der Bürgerschaft als auch mit der Lukasgemeinde“, erinnert sich Hagelstein, der sich damals schon als Mitglied des SPD-Vorstands mit dem Thema befasste. „Es waren so viel Wünsche und Bedarfe unter den berühmten Hut zu bringen, aber durch die Zusammenarbeit vieler – ohne entsprechende Vorbehalte – wurde etwas geschaffen, was sich bis heute bestens bewährt hat“, betont der heutige Bürgermeister. Nach und nach wurde, was zunächst als Handlungskonzept auf dem Tisch lag, in die Praxis umgesetzt: Mit dem Stadtteil-, dem Familien- und dem Bildungszentrum, der Erweiterung des Kita-Angebots sowie den Investitionen in die Freizeit- und Sportmöglichkeiten wurden die Angebote für die Menschen verbessert. Der Bahnhof und das Umfeld mit dem Westendplatz und der Grünanlage Heegwaldpark wurden aufgehübscht. Mit Hilfe der Fördermittel wurde die Sicherheit durch eine bessere Beleuchtung in der Bahnhofstraße und bei dem Verbindungsweg durch den Forst, sowie durch eine neue Bedarfsampel für Fußgänger am Eingang zum Sportpark erhöht. Fördermittel flossen auch in die Sanierung des Hallenbads. Stadt und Teile der Wohnungswirtschaft haben zudem auch in das Wohnumfeld investiert. So gibt es heute ein deutlich aufgewertetes Angebot an Spiel-, Bewegungsangeboten und Plätzen zum Verweilen im Quartier. Beispielsweise hat die Gewobau in der Bahnhofstraße 205-219 die Aufenthalts- und Spielflächen für ihre Mieter neu gestaltet und die Nassauische Heimstätte die Lückenschließung der Regionalparkroute in der Erich-Ollenhauer-Straße über ihr Grundstück ermöglicht und mitfinanziert.

Verstetigung

Seit 2014 befindet sich das Quartier in einer Verstetigungsphase. Und die letzte große Baumaßnahme, von der schon so oft die Rede war, soll noch realisiert werden: „Es wird für rund 230 000 Euro eine öffentliche Toilette am Bahnhof errichtet und noch in diesem Jahr in Betrieb genommen“, teilt der Magistrat mit. Die Anlage werde selbstreinigend und behindertengerecht sein.

„Was in den letzten 20 Jahren in diesem Stadtteil geleistet wurde, ist eine Gemeinschaftsarbeit, an der viele beteiligt waren“, so Hagelstein. „Wir wollen nun in Zukunft das Erreichte weiter stärken und darauf aufbauen.“ Man werde mit den Bewohnern des Stadtteils als Experten im Gespräch bleiben. lfp

Im Rahmen der Sozialen Stadt wurden diverse bauliche Maßnahmen umgesetzt – darunter die neue (vorher blaue) Bahnhofsfassade. © postl (2) / stadt