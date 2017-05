Probe im Sportpark für Mega-Show im Olympiastadion

Neu-Isenburg - Die Hugenottenstadt ist zwei Tage lang das Zentrum für Turnbegeisterte aus ganz Deutschland. Von Daniel Schmitt

Am Samstag und Sonntag versammeln sich 3000 Menschen im Sportpark, um für eine Mega-Show im Berliner Olympiastadion während des Deutschen Turnfestes Anfang Juni zu proben. „Lisaaa“ schallt es durch die Lautsprecher des Sportparks. „Mehr Hüfte, mehr Hüfte“. Mit seinem Mikro in der Hand läuft Jeff auf ein Mädchen, etwa 14 Jahre alt, blonder Pferdeschwanz, weißes Shirt, schwarze Trainingshose, zu. Die Musik, die gerade noch weit über das Stadionrund hinaus zu hören war, verstummt. Rund 700 Jugendliche halten den Atem an und schauen gebannt zu Lisa und Jeff, die sich in Höhe des Mittelkreises gegenüberstehen. „Keine Panik“, sagt Jeff, „ist okay. Ich will nur etwas erklären.“ Jeff, ein klein gewachsener Mann mit schwarzer Basecap, deutet auf seine Körpermitte. „Nach links. Bam!“ Die Hüfte schnellt heraus. Jeff verharrt kurz, als posiere er für ein Fotoshooting. „Nach rechts. Bam!“ Das Gleiche auf der anderen Seite. „Und zweimal nach vorne. Bam! Bam!“ Ein letzter Moment des Innehaltens, des Wirkenlassens. Dann packt er Lisa, deren Namen er vorher zufällig mitbekam, oberhalb ihrer Hüften und wiederholt die Bewegungen. „Es muss alles wackeln“, sagt Jeff, „selbst die Oma in der letzten Reihe des Olympiastadions muss die Hüften sehen können.“

Jeff ist einer von zwei Profitänzern der Formation „Team Recycled“, die für das Einstudieren einer zehnminütigen Choreografie zuständig sind. Diese soll am 6. Juni im Berliner Olympiastadion vor 70 000 Zuschauern präsentiert werden. Dann wird der Auftritt der 700 Jugendlichen ein kleiner Teil der großen Vorstellung sein. Die Stadiongala – eine Show, die in ihrer Machart an Eröffnungsfeiern bei Olympischen Spielen erinnert – wird für Zuschauer und Sportler der Höhepunkt des Deutschen Turnfestes in Berlin sein. In Neu-Isenburg fand am Wochenende die Generalprobe statt.

Die ersten Busse treffen am Samstag gegen 8 Uhr ein. Etwa 1500 Menschen – am Sonntag sind es noch einmal so viele – strömen in den Sportpark. Für Betrachter in den Flugzeugen, die über den Köpfen hinweg in Richtung Landebahn einschweben, muss die Ansammlung an Menschen wie ein riesiger Bienenschwarm anmuten. Alle laufen durcheinander, suchen nach bekannten Gesichtern, verteilen ihre Taschen auf der Tribüne im Stadion oder rund um die Aschebahn auf dem Nebenplatz.

„Es ist eine tolle Veranstaltung für die Stadt“, sagt Bürgermeister Herbert Hunkel, als er mittags dem Treiben auf dem Rasen zuschaut. Er habe sofort zugesagt, als die Anfrage des Deutschen Turnerbundes auf seinem Tisch lag und die Veranstaltung auch zeitlich passte. „Da sieht man, wie wichtig es ist, in Sportanlagen zu investieren.“ Neben der Bereitstellung des Sportparks, dafür erhält die Stadt natürlich einen finanziellen Obolus vom Verband, sind auch Parkplätze beim Rewe-Logistikzentrum für die jeweils 40 Busse an beiden Tagen organisiert worden.

Die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen hat derweil die TSG Neu-Isenburg übernommen. Sechs Helfer habe man pro Drei-Stunden-Schicht eingeplant, so die stellvertretende Abteilungsleiterin Kerstin Zimmermann.

Die Gäste bekommen vom organisatorischen Aufwand wenig mit. Sie sind ganz in ihre Detailarbeit vertieft. Insgesamt vier Bilder, das sind einzelne Teil-Choreografien, die sich am Ende zu einer großen Show vereinen sollen, werden in Neu-Isenburg geübt. Darunter das „Dance-Bild“ mit Lisa und Jeff. Mit lauter Musik, mit kreisenden Hüften und sich auf dem Boden rekelnden Jugendlichen.

Doch es gibt auch die etwas ältere Variante. Auf dem Nebenplatz laufen rund 650 Frauen und 15 Männer umher. Die Musik ist leiser, weniger Bass. Dafür werden Requisiten eingesetzt. Gelbe Einkaufstüten fliegen über die Köpfe hinweg, silberne Kreditkarten in Übergröße rotieren vor den Körpern, dass Beobachter die Augen zusammenpetzen müssen, wenn sich die Sonne darin reflektiert. Es entsteht das sogenannte „Shopping-Bild“, eine zehnminütige Vorführung, an der auch Kerstin Zimmermann teilnimmt. Sie ist für die hessischen Teilnehmer zuständig. Seit Januar haben 107 Leute in der Buchenbusch-Halle geübt, um bei der Generalprobe auf einem guten Stand zu sein. Trotzdem klappt nicht alles. „Es ist bei Generalproben immer chaotisch“, sagt Zimmermann, „aber in Berlin wird es funktionieren.“ Und Zimmermann spricht aus Erfahrung. Seit 1984 ist sie ständige Begleiterin von Turnfesten. Doch diesmal herrsche eine besondere Vorfreude. „Vor 70 000 Zuschauern im Olympiastadion. Das erleben sonst nur Fußballer. Das wird der Hammer“, sagt sie.

Bis dahin müssen sich die Turnbegeisterten aber noch einen Monat gedulden. Gegen 17 Uhr packen sie erst einmal ihre Sachen und steigen in die Busse. Es kehrt Ruhe ein im Sportpark. Keine menschlichen Bienenschwärme, keine wackelnden Hüften, kein Jeff, keine Lisa. Von der Hektik ist kaum mehr etwas übrig. Einzig Furchen auf den Rasenplätzen zeugen noch von den 3 000 Gästen aus ganz Deutschland.