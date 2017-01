Rangelei mit Wodka-Dieb endet blutig

Neu-Isenburg - Ungewollt blutig ist offenbar für einen jungen Mann am Samstagabend der Diebstahl einer Schnapsflasche ausgegangen. Der Vorfall spielte sich laut Polizeibericht gegen 19 Uhr in einem Getränkeshop am Gärtnerweg ab.

Dort hatte der etwa 17-jährige Langfinger eine Flasche Wodka eingesackt, was allerdings dem Ladenbesitzer auffiel. Als der Ertappte die Flasche herausgeben sollte, versuchte er, mit seinem Beutestück abzuhauen. Es entstand eine Rangelei mit dem Chef und dessen Sohn, wobei auch die Wodkaflasche zu Bruch ging. Schlussendlich konnte sich der Dieb dem Zugriff entwinden und sofort das Weite suchen – mit zerschnittenen Fingern.

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass sich der Täter an den Scherben der Glasflasche verletzt hat. Auch der Marktbesitzer und sein Sohn blieben bei der Auseinandersetzung nicht ohne Blessuren. Die Offenbacher Kripo ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Wer Hinweise auf den etwa 1,85 Meter großen und schlanken Wodka-Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Wache in Neu-Isenburg unter Tel.: 06102/2902-0 zu melden. (iz)

Rubriklistenbild: © dpa