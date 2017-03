FDP regt Bürgerentscheid zum Hessentag 2020 an

Neu-Isenburg - Die Debatte um eine mögliche Hessentagsbewerbung Neu-Isenburgs bewegt auch die FDP. „Der Verzicht auf eine – womöglich überhastete – Bewerbung für den Hessentag 2020 war richtig“, findet Susann Guber, die Ortsvorsitzende der Liberalen.

„Über die Vor- und Nachteile, die für Neu-Isenburg mit dem Hessentag einhergehen, wissen wir aktuell einfach zu wenig. “ Bekannt sei indes, „dass eine solche Veranstaltung die Bürger als Ganzes erst einmal sowohl Nerven als auch Geld kostet“, meint Guber. Im Gegenzug böten sich vor der Haustür attraktive Großveranstaltungen, der Bekanntheitsgrad der Stadt steige nachhaltig und womöglich lasse sich auch die eine oder andere Infrastrukturmaßnahme darüber schneller finanzieren. „Würden wir mittels entsprechender Finanzspritzen zum Beispiel den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex Hugenottenhalle/Stadtbibliothek in ein modernes Kultur- und Bildungszentrum verwandeln können, so wäre das mehr als hilfreich“, bringt Guber eines der FDP-Lieblingsthemen ins Spiel.

Lesen Sie dazu auch: Hessentag ja - aber nicht schon 2020 Eventuell stünde am Ende einer turbulenten Hessentagswoche aber auch nur ein durch Steuererhöhungen und Haushaltskürzungen auszugleichendes Millionendefizit in den Büchern. „Wir können es derzeit noch nicht abschätzen“, schreibt die FDP-Chefin. Die Entscheidung, ob Isenburg sich bewirbt, stehe daher zu Recht noch völlig offen. Da es sich dabei um ein bisher nicht dagewesenes Großereignis handele, regt die FDP die Stadtverordneten an, zu dem Thema einen nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zulässigen Bürgerentscheid zu initiieren. Der Hessentag, so ergänzt Fraktionschef Thilo Seipel, sei ganz gewiss mehr als ein bloßes „Jubelfest“ – er sei nach dem Krieg als identitätsstiftendes Landesfest ins Leben gerufen worden. „Ob er heute noch zeitgemäß ist, darüber lohnt es sich zu sprechen“, findet Seipel. Wichtig sei die Einbindung der Bürger von Anfang an – „und wir brauchen eine absolute Kosten-Nutzen-Transparenz“. (hov)

Bilder: Eindrücke des 56. Hessentags in Herborn Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa