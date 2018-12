Rollläden – vielseitiger als Sie denken!

Rollläden bedeuten nicht nur Abdunkeln von Räumen und Sichtschutz. Sie können weit aus mehr: Rollläden sorgen für Schutz, Komfort und Behaglichkeit. Marucci Markisen aus Neu-Isenburg ist Ihr Experte in der Region.

Ein kleiner Ausflug in die Historie: Die Ursprünge des Rollladens wurzeln in einfachen Klappläden aus Holz. Solche Klappläden wurden schon in der Römerzeit verwendet und dienten als Sichtschutz. Später wurden über mehrere Zwischenschritte Jalousien entwickelt, die mittels einer Welle aufrollbar waren. Daraus entstand der heutige Rollladen.

Die Rollläden der heutigen Zeit bieten viel mehr, als man zunächst denken mag. Marucci- Markisen in Neu-Isenburg ist seit 30 Jahren Experte in Sachen Rollläden, bringt die vielen Vorteile auf den Punkt und zeigt zudem Möglichkeiten auf, diese Vorteile optimal zu nutzen.

Sichtschutz , Wind- und Wetterschutz, Abdunkelung sowie Schallschutz

Der wohl offensichtlichste Nutzen von Rollläden besteht selbstverständlich im Abdunkeln von Räumen und dem Sichtschutz. Doch auch der Schallschutz ist ein weiterer Pluspunkt: Außengeräusche, wie z.B. lästiger Verkehrslärm, werden deutlich gemindert und sorgen so für eine behaglichere Atmosphäre im jeweiligen zuhause. Erst auf den zweiten Blick wird noch ein weiterer Vorteil deutlich: Witterungseinflüsse auf Fenster und Fensterrahmen werden reduziert – besonders bei Holzfenstern.

Energie sparen: Wärmedämmung und sommerlicher Wärmeschutz

Die Kosten für Energie sind in den vergangenen 20 Jahren signifikant gestiegen. Moderne Rollladen-Systeme und Automation bieten ein hohes Potenzial, ganzjährig Energiekosten einzusparen. Im Sommer wird das Aufheizen der Wohnung verringert und so ein angenehm kühles Klima sichergestellt. In den Winternächten beugt ein Luftpolster zwischen Rollladen und Fenster dem Energieverlust effektiv vor. Besonders der Einsatz von modernen Automatisierungslösungen in Verbindung mit Rollläden bieten Energiespareffekte von bis zu 40%.

Einbruchhemmung

Im Herbst und Winter wird es früher dunkel – ob nun in Zukunft die Uhren umgestellt werden oder nicht. Laut Statistik treiben in dieser dunkleren Jahreszeit wieder verstärkt Diebe ihr Unwesen, und zwar meistens zwischen 17 und 19 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass die Zahl der Einbrüche auch in diesem Jahr wieder steigen wird. Elektrifizierte, einbruchhemmende Rollläden verbessern den Einbruchschutz. Die motorgetriebenen Rollläden lassen sich nur ein kurzes Stück hochschieben, da der Getriebemotor die Achse blockiert. Darüber hinaus sind moderne Rollladenmodelle mit sogenannten Schnellverbindern ausgestattet. Sie fixieren den Rollladenpanzer stabil an der Welle und halten einer Hochschiebekraft von über 1000 Newton stand. Dadurch wird das Aufhebeln des Rollladens erheblich erschwert. Weiterer Vorteil: Mit einer Zeitschaltuhr oder smarten Haussteuerungen wird durch alternierende Öffnungs- und Schließzeiten der Rollläden Anwesenheit der Bewohner vorgetäuscht. Das schreckt Eindringlinge ab, wenn man mal außer Haus oder im Urlaub ist.

Nachrüsten, Elektrifizieren und Automatisieren

Moderne Rollläden bieten viel. Sie können unter anderem auch Nachgerüstet bzw. Saniert werden. Die Firma Marucci Markisen ermöglicht es, dass sie die positiven Effekte neuer Systeme nutzen können. Das bedeutet: Bestehende Rollländen-Panzer austauschen gegen moderne, leichte und bewährte Aluminiumpanzer. Integrieren von elektrischen Antrieben mit hochwertigen Komponenten inkl. 5 Jahre Motoren-Garantie. In diesem Zuge: Fachgerechte Dämmung der Rollladenkästen, um die in den Kästen älterer Rollläden entstehenden Wärmebrücken zu eliminieren, was zu einer besseren Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes führt und Schimmelpilzbildung vorbeugt. Zu guter Letzt stehen sämtliche modernen Steuerungen und SmartHome-Anwendungen allen Nutzern offen, die sich für elektrifizierte Antriebe entscheiden.

Modernes Design und Kombinationsmöglichkeiten mit Außenjalousien

Heutige Rollläden müssen nicht immer nur nach grauem Kunststoff aussehen. Angesagte Design-Lamellen sind modern und zeitlos zugleich – beispielsweise die Systeme des Herstellers Roma – natürlich made in Germany. Marucci Markisen hat das gesamte Programm von Deutschlands führendem Hersteller von innovativen Sicht- und Sonnenschutzsystemen im Angebot. Zum Angebot gehören nicht nur klassische Rollläden sondern ebenso Außenjalousien, die perfekt mit Rollläden kombiniert werden können. So besteht die Möglichkeit, z.B. an klassischen Fenstern bewährte Rollläden einzusetzen und dazu passend beispielsweise an großflächigen, bodentiefen Fenstern auf Außenjalousien zu setzen. Beides perfekt aufeinander abgestimmt, so dass gestalterisch und funktionell eine perfekte Kombination entsteht. Für Schutz, Komfort und Behaglichkeit.

Marucci-Markisen – seit 30 Jahren Ihr Experte für Wind-, Sicht- und Sonnenschutz in Neu-Isenburg

Seit nunmehr 30 Jahren existiert die Marucci Markisen GmbH in Neu-Isenburg, seit 2006 am jetzigen Sitz in der Friedhofstraße, wo man sich auf 400 qm Ausstellungsfläche präsentiert. Nach der Fassadenrenovierung im letzten Jahr wurde Anfang dieses Jahres die komplette Ausstellung modernisiert und verschönert. Nun präsentiert sich das moderne Handwerks-Unternehmen Marucci-Markisen mit geschultem Fachpersonal in frischem, stylischem Ambiente. Neueste Produkte und Technik im Sicht- und Sonnenschutz-Bereich wie Markisen, Sonnensegel, Pergolen und Terrassendächer aller Art gehören zum Angebot, aber auch Rollläden, Insektenschutz, Plissees, Gartenmöbel und vieles mehr.

Nach einer ausführlichen Beratung in der Ausstellung oder nach einem Termin beim Kunden vor Ort, entwirft das erfahrene Marucci-Team eine individuell passende Lösung – perfekt auf die Kundenwünsche abgestimmt. Von der kompetenten Beratung bis zur fachgerechten Montage ist bei Marucci Markisen „Rundum-Service aus einer Hand“ selbstverständlich. Nicht umsonst ist Marucci-Markisen mit dem qih-Qualitätssiegel ausgezeichnet und wird von seinen Kunden überwiegend mit „sehr gut“ bewertet!

