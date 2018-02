RTW-Verlängerung steht weiter im Fokus

Neu-Isenburg - Die Bürgerinformation zum Birkengewann am Donnerstagabend lockte viele Interessierte in die Hugenottenhalle. Rund 350 Neu-Isenburger mögen es gewesen sein.

Lesen Sie dazu auch: Regionaltangente West: Im Stau statt am Einsatzort? Rasengleis für die Regionaltangente Für die meisten stand allerdings nur ein Aspekt – die Verlängerung der Regionaltangente West (RTW) – im Fokus. So waren einige enttäuscht, dass an der Wand nur eine Karte der RTW-Trassenführung zum „Abschnitt Süd 1“, der den Bereich rund um den Bahnhof betrifft, hing. „Der Abschnitt nach der Kleingartenanlage Fischer Lucius bis in die Stadtmitte und die Weiterführung in das Birkengewann sind noch nicht geplant, es gibt nur einen Entwurf“, erklärte Horst Amann, Geschäftsführer der RTW-Planungsgesellschaft.

So informierten sich Besucher über den möglichen Erwerb einer barrierefreien Wohnung, die von der Gewobau im Birkengewann erstellt und von der Sparkassen-Immobiliengesellschaft vertrieben werden. Auch die Volksbank Dreieich war mit Regionalleiter Dirk Gieler vertreten, sie hielt Finanzierungsangebote für „freie“ Wohnungsbauträger bereit. „Wir wohnen momentan über drei Stockwerke verteilt, das wird mit zunehmendem Alter immer problematischer, deshalb sehen wir uns nach einer passenden Alternative um – die könnte auch im Birkengewann sein“, berichteten Hannelore und Jochen Steffens.

+ Hannelore und Jochen Steffens informierten sich über barrierefreie Wohnungen im Baugebiet Birkengewann. © Postl Mit Blick auf die von Bürgermeister Herbert Hunkel vorgestellte Tagesordnung rollten einige mit den Augen. Birkengewann, Stadtumbau, Stadtquartier Süd und Regionaltangente West waren dort unter „Aktuelle Stadtentwicklungsprojekte“ zusammengefasst. Hunkel informierte zum Stadtumbau: „Die Bezeichnung darf nicht falsch verstanden werden, wir wollen keine Häuser abreißen und alles neu aufbauen, sondern die Stadt schöner und grüner machen.“ Nachdem Neu-Isenburg in das Städtebauförderprogramm mit einem Volumen von 20 Millionen Euro aufgenommen wurde, soll diese Chance genutzt werden, „unsere schöne Stadt noch lebenswerter zu machen“. Immerhin gibt es eine Förderquote von 52,88 Prozent.

Das Stadtoberhaupt verwies auf die Problematik der Hilfeleistungsfrist der Feuerwehr, die mit einer stetig einsatzbereiten „ersten Gruppe“ und Alternativwegen über das Birkengewann gelöst werden kann. Auf Beschwerden hin, dass mehr als 400 Bäume der RTW-Trasse zum Opfer fallen würden, wurde eigens eine Fachstudie erarbeitet. Danach wären in der Carl-Ulrich-Straße rund 100 Bäume betroffen, in der Friedhofstraße weitere 49. Die meisten müssten ohnehin entfernt werden, da sie viel zu nahe an der Gasleitung stünden.

Amann informierte über die RTW-Trassenführung im Bereich des Bahnhofes und verwies auf die besondere Bedeutung des Lärmschutzes. Zudem werde die Kleingartenanlage Fischer Lucius nicht berührt. Edwin Mayer referierte über die Verkehrsentwicklung bis 2030 in der Hugenottenstadt – und geht von einer massiven Steigerung aus, sollte nichts getan werden. Professor Jürgen Follmann kündigte eine Planungswerkstatt zur Friedhof- und Carl-Ulrich-Straße an. Die Fragestellung lautet, wie die Straßen in Zukunft aussehen sollen. Studenten werden bald Passanten ansprechen. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung mit ihnen finden, aber es wird nicht alles optimal zu lösen sein“, so Follmann.

Obwohl die Verlängerung der RTW ins Birkengewann nicht Thema war, kamen dazu die einzigen Fragen. So verwies Kurt Ortelbach darauf, dass die Besucher des Isenburg-Zentrums, insbesondere am Wochenende, das größte Verkehrsaufkommen verursachten. „Und die werden weiter mit dem Auto ins Parkhaus fahren“, konstatierte er. „Warum führt die RTW nicht von Neu-Isenburg nach Sprendlingen? Dann hätten doch gleich beide Städte was davon“, wollte Horst Schimkat wissen. Da verwies der Bürgermeister auf den „unberührbaren“ Bannwald. „Wie verlässlich Prognosen sind, sieht man an der Buslinie X17, die meist leer fährt“, zweifelte Christopher Kaus. „Prognosen basieren auf derzeit vorliegenden Fakten, die sich ändern können“, antwortete Mayer. Schließlich regte Horst Schimkat an, die RTW in den Untergrund zu verlegen, um aus der Friedhofstraße eine grüne Flaniermeile zu machen. Hierzu will Hunkel eine Kostenschätzung einholen. (lfp)