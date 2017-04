Waldschwimmbad: Sand statt Wasser im Planschbecken

Nein, es ist kein verspäteter Aprilscherz! Das in die Jahre gekommene Kinderplanschbecken (das im unteren Bild aus dem Jahr 2015 im Vordergrund noch in Aktion zu sehen – und nicht mit dem dahinter liegenden Nichtschwimmerbecken zu verwechseln – ist) hat der Frost nun so stark beschädigt, dass es diesen Sommer nicht mehr zum Planschen genutzt werden darf. Aber bei den Stadtwerken zeigt man sich erfinderisch und will aus dem Becken für die Jüngsten „die größte Sandkiste in Neu-Isenburg“ bauen.

Neu-Isenburg - Die Ankündigung, dass am 1. Mai die Freibadsaison startet, ist in diesem Jahr verbunden mit allerlei Neuigkeiten. Zwei gute Nachrichten zuerst: Im Gegensatz zu mancher Nachbarkommune wird der Badespaß nicht teurer. Und auch der Parallelbetrieb von Hallen- und Freibad, ein Isenburger Alleinstellungsmerkmal, kommt diesen Sommer wieder. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Und zwei neue Gesichter an der Bad-Spitze.

+ © Stadtwerke (p) / Postl (b) Trotz Schneeflocken: Wer dieser Tage über den Zaun ins Waldschwimmbad schaut, der sieht, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen für die Freibadsaison. Bereits im März hat das Team damit begonnen, die Außenbecken zu schrubben und Frostschäden auszubessern. Seit vergangener Woche ist bereits Wasser im Schwimmer- und Springerbecken. Pünktlich am Montag, 1. Mai, um 8 Uhr sollen die Türen für die Badegäste im Freibad aufgehen, kündigt Eberhard Röder an. Allerdings muss der Stadtwerke-Geschäftsführer auch „einen Wermutstropfen“ verkünden: Das Kinderplanschbecken bleibt in dieser Sommersaison trocken, zu groß seien die Schäden. Die Sanierung dieses Beckens, so erläutert Röder, sei ohnehin für den Herbst auf dem Schirm gewesen. Aber eigentlich hatte man bei den Stadtwerken gehofft, mit dem Becken noch über den Sommer zu kommen. „Allerdings sind nun leider die baulichen Mängel auch wegen der starken Frostperioden, die Spuren hinterlassen haben, so weit gediehen, dass das Becken nicht mehr nutzbar ist.“ Die Beckenköpfe seien abgefroren, viel zu viele Bodenplatten wackelig – „da ist praktisch alles lose, selbst die Fliesen, die man heute noch als fest wahrnimmt“. Dort noch Kinder spielen zu lassen, wäre ein zu hohes Risiko.

Ganz überraschend kommt die Kunde vom Ende des rund 25 Jahre alten Planschbeckens für Bad-Kenner indes nicht. Denn schon im vergangenen Sommer hatte es vorübergehend gesperrt werden müssen, um an der Bausubstanz nachzubessern. Nun also ist das Becken endgültig hinüber – muss jedoch auch entsprechend abgesichert werden, um das Freibad öffnen zu können. Da zeigt man sich bei den Stadtwerken erfinderisch: „Damit nicht bei laufendem Betrieb Reparaturen ausgeführt werden müssen, haben wir uns dafür entschieden, aus der schlechten Nachricht das Beste zu machen und die größte Sandkiste in Neu-Isenburg zu bauen“, sagt Röder. Das Areal des Planschbeckens werde mit Spielsand aufgefüllt, ein riesiges Sonnensegel zwischen den Bäumen gespannt, Sitzbänke für Eltern geschaffen.

Und wenn die Kleinsten planschen wollen? Auch dafür sei gesorgt. „Unsere jüngsten Badegäste müssen auf ihren Wasserspaß dennoch nicht verzichten, sie können dafür das Planschbecken im Hallenbad kostenlos nutzen“, so Röder. Zum Ende der Freibadsaison soll das kaputte Becken dann abgerissen beziehungsweise grundhaft saniert werden. Das Ziel: „Wir wollen das neue Planschbecken zum Start der Freibadsaison 2018 einweihen.“

+ Das neue Führungsteam fürs Schwimmbad: Andreas Ziegenrücker (links) steht zunächst dem neuen, vorerst kommissarischen Schwimmbad-Chef Denis Doerschug zur Seite. Dieser folgt auf Sascha Seitz, der nach nur zwei Jahren Isenburg schon wieder verlässt. © zcol Neu ist bereits jetzt das Gesicht an der Spitze des Schwimmbad-Teams. Denn wie gestern zu erfahren ist, wird Sascha Seitz nach nur zwei Jahren auf dem Chefsessel das Waldschwimmbad dieser Tage wieder verlassen. Seine Nachfolge übernimmt „ein Eigengewächs“: Seit einigen Tagen leitet Denis Doerschug den Betrieb. Bisher war er der zweite Mann hinter Seitz. Der 27-Jährige, der sich nach einer Ausbildung zum Metzger für eine weitere zum Fachangestellten für Bäderbetriebe entschieden hatte, steht seit zwölf Monaten in Diensten der Stadtwerke. Sein Chef Eberhard Röder berichtet, es habe auch eine Ausschreibung der Betriebsleiterstelle gegeben und man habe sich einige Bewerber angeschaut – „aber da haben wir keinen Kandidaten gefunden, der besser gepasst hätte als der Mann aus den eigenen Reihen“. Es sei ihm auch wichtig, „Stabilität und Ruhe“ in den Betriebsablauf zu bringen und eine gute Stimmung im Team zu haben, betont Röder.

Für zunächst ein halbes Jahr wird dem 27-Jährigen nun Andreas Ziegenrücker zur Seite stehen. Der Geschäftsführer der Firma CMD ist spezialisiert auf die Beratung von Bäderbetrieben. Die Stadtwerke wünschen sich von ihm drei Jahre nach der Wiedereröffnung des sanierten Hallenbads auch einen gründlichen Blick von außen darauf, wie es läuft. Röder freut sich, vermelden zu können, dass die Eintrittspreise auch in dieser Saison unverändert bleiben. Sparen kann, wer sich eine Saisonkarte sichert. Deren Verkauf läuft ab sofort und bis Mitte Juni. Über www.waldschwimmbad-neu-isenburg.de kann das Antragsformular vorab ausgedruckt werden, um unnötiges Warten an der Kasse zu vermeiden. Wer bereits eine Saisonkarte hatte, muss kein Formular ausfüllen, sondern kann sich einfach an der Kasse melden. Wer das ausgefüllte Formular mitbringt, bekommt jederzeit eine Karte, alle anderen können sie von 7 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr dort kaufen.

Übrigens: Auch 2017 bleibt das Hallenbad in der Freibadsaison geöffnet. Nach Auswertung der Besucherzahlen und -zeiten im vergangenen Jahr habe man allerdings bei den Öffnungszeiten nachjustiert, berichtet der Stadtwerke-Chef. Das Hallenbad ist in der Freibadsaison täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Einzige Ausnahme ist die Sommerschließzeit von Mitte Juli bis Ende August, wenn die alljährlichen Revisionsarbeiten anstehen. Auch die Sauna legt (bis auf eine ein- bis zweiwöchige Revision) keine Sommerpause ein. Allerdings gibt’s auch dort neue Zeiten: Zwischen dem 1. Mai und dem 15. September können Saunafans zwischen 10 und 20 Uhr schwitzen.

Und was ist eigentlich aus dem im vergangenen Jahr von Sascha Seitz angesungenen Plan geworden, ein Beachsoccer-Feld auf dem Außengelände zu bauen? Daraus wird wohl nichts. Wie Röder gestern erklärt, hätten „nach Begutachtung durch den DLB zu viele oberflächennahe Wurzeln entfernt werden müssen“. Daher habe dieses Vorhaben nicht realisiert werden können. (hov)