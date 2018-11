Feuerwehr rettet gestürztes Pferd in Neu-Isenburg

Tier verletzt sich

+ © Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg Die Freiwillige Feuerwehr in Neu-Isenburg rettet das Pferd. © Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg

Neu-Isenburg – In Neu-Isenburg ist am Donnerstag um 10.55 Uhr ein Pferd so schwer gestürzt, dass die Feuerwehr angerückt ist.