Schnellbuslinien X19 und X83 an Gravenbruch vorbeigeplant

Neu-Isenburg - Bislang sind Proteste gegen den Wegfall der Buslinie 661 und die Routenführung des neuen Schnellbusses X83 vor allem in Dreieichenhain laut geworden, nun kommt Kritik auch aus Gravenbruch.

Die CDU-Fraktion im Ortsbeirat stellt zur nächsten Sitzung den Antrag, den Busverkehr in dem Stadtteil dahingehend zu optimieren, dass die Buslinien X19 und X83 „unter Inkaufnahme eines geringfügig längeren Linienwegs“ Gravenbruch anfahren.

In der Begründung verweist die CDU auf eine Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Herbert Hunkel und Vertretern des RMV und der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG). Dabei hätten diese zugegeben, dass Gravenbruch „das größte Einsparpotenzial im Bezug auf die Fahrzeiten“ gewesen sei. Für die Bewohner sei diese Aussage der Offenbarungseid der Kreisverkehrsgesellschaft. „Für eine Optimierung der bestehenden Linie wurde schlichtweg an uns vorbei geplant“, kritisiert Dirk Papenbrok für die CDU.

Mittelfristig fordert die Fraktion, dass eine Buslinie zwischen Gravenbruch und Neu-Isenburg auf dem Weg des ehemaligen 661ers wieder durch den Stadtteil führt. Bis dahin sollten aber Maßnahmen für eine Verbesserung der Situation ergriffen werden.

Die X19 sollte von Heusenstamm kommend ab Kempinski-Kreuzung über B459 und Haltestelle „Gravenbruch- Kreuzung“ sowie die Autobahnmeisterei bis zur ehemaligen B46, dann über diese nach Süden Richtung Flughafen fahren, die X83 von Offenbach kommend über B459 (Autobahnmeisterei und Gravenbruch-Kreuzung) bis zur Kempinski-Kreuzung, an dieser auf die L3117 Richtung Neu-Isenburg und weiter über die Friedhofstraße wie bisher.

Diese Linienänderungen hätten eine geringfügige, aber vertretbare Fahrzeitverlängerung zur Folge. „Auch wenn Gravenbruch nicht durchfahren wird, so wäre doch der Halt der Busse an der Autokino-Kreuzung eine massive Verbesserung der aktuellen Situation“, hofft die CDU. Zudem sollte die Haltestelle „Gravenbruch Fosthaus“ unmittelbar vor das Hotel Kempinski gelegt und die Linie 50 über die Haltestelle am Autokino (durch den Einbau einer Wendemöglichkeit für den Bus an der Autokino-Einfahrt), geführt werden. Außerdem wünscht sich die CDU eine Verlängerung des 51ers abends bis mindestens 23 Uhr, um eine Umsteigemöglichkeit am IZ Süd sicherzustellen. (hok)

