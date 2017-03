Kokain-Dealer muss ins Gefängnis

Neu-Isenburg/Darmstadt - Für drei Jahre und drei Monate muss der 35-jährige Hauptangeklagte im Kokain-Prozess hinter Gitter (wir berichteten). Von Silke Gelhausen-Schüßler

Seine bislang nie auffällig gewordene, zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin und Mitangeklagte hatte großes Glück: Sie wurde von der ersten Strafkammer des Landgerichts Darmstadt freigesprochen. Alle sechs verurteilten Fälle im Zeitraum März bis Juni 2016 lauten „Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“, einer davon mit dem Zusatz „bewaffnet“. Der Isenburgerin konnte man indes eine Beteiligung an den Geschäften ihres Freundes nicht zweifelsfrei nachweisen.

Dabei geht es in erster Linie um eine geplante Drogen-Kurierfahrt am 28. Juni 2016, bei der die beiden beim Einsteigen in den Pkw festgenommen wurden. Hier fand man auch die besagte Waffe – einen Schlagstock – in der Beifahrertürablage. Dass die Frau wusste, um welchen Zweck es bei der Fahrt ging, ist zwar naheliegend, aber eben nicht belegbar. Staatsanwalt Joachim Hauschild hielt diesen Umstand trotzdem für so lebensnah, dass er sechs Monate Haft auf Bewährung forderte. Für ihren zweimal einschlägig vorbestraften Partner hält der Ankläger drei Jahre und neun Monate für Tat und Schuld angemessen. Zugunsten des Angeklagten wog trotz der Vorstrafen sein (wenn auch nicht gerade ausführliches) Geständnis.

Nicht nur für den Staatsanwalt kam die Ankündigung der Plädoyers von Richterin Ingrid Schroff völlig überraschend. Man hatte noch zwei Verhandlungstage „in Reserve“ und nicht mit einem so schnellen Ende gerechnet.

Neben zahlreichen Polizisten wurden auch ein paar der Kokain-Abnehmer als Zeugen verhört. Diese Vernehmungen erwiesen sich jedoch als alles andere als ergiebig: Entweder waren sie bereits wegen Betäubungsmittelverstößen verurteilt und ließen nur das raus, was sowieso in der Akte steht. Oder die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, und die Zeugen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht wegen der Gefahr der Selbstbelastung Gebrauch. Bei einer Übergabe wird meistens die Menge von einem Gramm verkauft, das entspricht einem Straßenwert von rund 60 Euro. Bei zwei Hausdurchsuchungen in der Isenburger City, in der alten und neuen Wohnung des Pärchens, fand man 24,86 Gramm des weißen Pulvers. Weitere zehn Gramm will der 35-Jährige die Toilette des Polizeipräsidiums heruntergespült haben. Zuzüglich der gedealten Portionen soll der Verurteilte rund 8000 Euro umgesetzt haben.

„Der Dealer hatte sein Geschäft hervorragend organisiert,“ so ein Drogenfahnder vor Gericht, „er hatte Läufer, die das Zeug im gesamten Rhein-Main-Gebiet bis nach Karlsruhe verteilten.“ An die Lieferanten seien sie aber trotz lückenloser Überwachung nicht herangekommen. „Solange die Kleinen schweigen, ist an die Großen nicht heranzukommen“, erklärt der Ermittler.

