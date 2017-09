Neu-Isenburg/Offenbach - Vor dem Schöffengericht in Offenbach saß eine Frau auf der Anklagebank, die eine Bekannte zur Prostitution gezwungen haben soll. Außerdem soll sie noch die Agentur für Arbeit betrogen haben. Auf dem Aushang stehen viele Zeugen. Von Stefan Mangold

Doch die Prozessbeteiligten einigen sich schnell: Am Ende steht eine milde Strafe von zwölf Monaten auf Bewährung gegen ein Geständnis.

Was die Staatsanwältin vorliest, skizziert ein Bild von Lebensverhältnissen weit abseits gutbürgerlicher Idylle. Das Opfer soll knapp drei Jahre der Prostitution nachgegangen sein, ohne aber etwas von dem Geld zu haben. Die Angeklagte soll die damals 22-Jährige aus den Fängen einer Großfamilie herausgeholt haben, bei der die junge Frau als eine Art Arbeitssklavin gehalten worden sein soll. Die Angeklagte, die bis vor kurzen in Isenburg lebte und vier Kinder von verschiedenen Männern hat, bezieht Hartz IV.

Den Umgang mit dem Internet beherrscht sie. Auf Prostitutions-Portalen platzierte sie Profile des Opfers. Sie nahm die Telefonanrufe potenzieller Freier entgegen und vereinbarte Termine. Anfangs soll das Opfer noch einverstanden gewesen sein. Als das nicht mehr der Fall war, soll es nicht nur Schläge der Angeklagten gesetzt haben, sondern auch von deren damaligen Lebensgefährten sowie der Mutter der Angeklagten. Die junge Frau empfing die Kundschaft teils im Hotel, teils in der Wohnung der Angeklagten, in der auch die Kinder lebten, die sich jedoch bei Besuchen von Freiern mit der Mutter auf dem Spielplatz befunden haben sollen.

Das andere Delikt, das die Staatsanwältin der Frau vorwirft, wirkt dagegen läppisch. Die Angeklagte hatte 2014 offensichtlich geplant, nach Ägypten auszuwandern. Auch wenn sie nach zwei Monaten wieder im Rhein-Main-Gebiet landete, hätte sie sich bei der Arbeitsagentur abmelden müssen. „Sie hatten sich dem Arbeitsmarkt entzogen, aber weiter Leistungen bezogen“, erklärt später Richter Manfred Beck in seiner Urteilsbegründung. Die Arbeitsagentur rechnet einen Schaden von über 3000 Euro vor.

Ins Rollen kam die Geschichte über einen Kumpel ihres damaligen Lebensgefährten. Derweil im Gefängnis sitzend, hatte der Mann Ermittlern von seinem Wissen um die trostlose Lage der jungen Prostituierten erzählt.

Mancher potenzielle Zeuge dürfte heilfroh sein, dass Rechtsanwalt Christian Heidrich vor dem Prozess auf dem Flur das Gespräch mit der Staatsanwältin fand. Somit werden Kunden der Zwangsprostituierten, teils honorige Männer in ihren Gemeinden, heikle Fragen erspart.

Was Anwalt und Staatsanwältin redeten, erfährt der Zuhörer sofort. Heidrich bittet um ein „Rechtsgespräch“. Ein üblicher Vorgang. Hinter verschlossenen Türen sondieren die Prozessbeteiligten den Strafkorridor im Falle eines Geständnisses. Richter Beck verkündet das Ergebnis: Möglich sei eine Bewährungsstrafe zwischen acht und 14 Monaten plus Arbeitsstunden.

Der Verteidiger macht es kurz: „Alle gegen meine Mandantin erhobenen Vorwürfe stimmen.“ Sie sehe ferner die Notwendigkeit, sich einer Psychotherapie zu unterziehen, um auch ihr Handeln von damals aufzuarbeiten. Mittlerweile habe seine Mandantin ihr Leben besser im Griff. Die Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, vor allem wegen Betrugsdelikten, die jedoch schon Jahre zurückliegen. Die Staatsanwältin wertet das Geständnis positiv: „Sie haben der Geschädigten eine Zeugenaussage erspart.“ Die Nebenklägerin war zum Prozess nicht erschienen.

Die Anklägerin fordert zwölf Monate Haft, zur Bewährung ausgesetzt auf drei Jahre; plus 250 Arbeitsstunden und Wiedergutmachung der Schuld an der Arbeitsagentur. Der Rechtsanwalt hat nichts dagegen. Richter Beck und die Schöffen setzen die Bewährungsfrist schließlich auf vier Jahre: „Sie müssen längere Zeit beweisen, dass Sie sauber bleiben können.“

