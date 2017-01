Milde Strafen für Container-Klau

Neu-Isenburg - Vor dem Schöffengericht in Offenbach müssen sich diese Woche zwei Männer wegen des Diebstahls von Containern aus dem Fundus eines Isenburger Unternehmens verantworten. Der ehemalige Lkw-Fahrer der Firma nimmt alle Schuld auf sich, sein Geschäftskumpel schweigt. Von Stefan Mangold

Das Gericht verurteilt den Fahrer zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung plus 1000 Euro Geldstrafe, die an das Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum gehen. Der Staatsanwalt wirft beiden vor, bei einem großen Abfallentsorgungsunternehmen zwischen 2012 und 2014 insgesamt 27 Absetz- und Abrollcontainer gestohlen zu haben. Der eine Angeklagte soll als Lkw-Fahrer in Diensten der Firma die Container nach Feierabend vom Gelände entfernt und gegen einen Stückpreis von 500 Euro dem anderen überlassen haben.

Zu Beginn fragt Richter Manfred Beck die Rechtsanwälte Marko R. Spänle und Peter Wolff, ob sich die beiden äußern wollen. Spänle verteidigt den Lastwagenfahrer, in dessen Namen er die Taten im Wesentlichen einräumt. Die Ehe seines Mandaten fand damals ihr Ende. Die Kosten seien ihm über dem Kopf gestiegen. Um den Druck zu lindern, habe er den Mitangeklagten angesprochen, einen Kleinunternehmer in der Landwirtschaftsbranche. Von dessen Interesse an Containern habe er gewusst. Der Lkw-Fahrer gehört nicht zum Typus des Angeklagten, der versucht, Verantwortung zu delegieren. Der Mann lässt seinen Verteidiger betonen, er habe dem Mitangeklagten erzählt, er fahre die ramponierten Container mit dem Einverständnis des Chefs vom Hof, bevor die in der Schrottpresse landeten. Der Mitangeklagte hätte mit dem Schweißgerät die Teile dann geflickt. Die Zahl von 27 Containern bestreitet der Fahrer jedoch. Er tippt auf 14 bis 17. Bestimmte Modelle hätte er mit seinem Laster gar nicht aufladen können.

Auch wenn auf dem Gelände mehr als 1000 Container stehen, fiel der dezente Schwund irgendwann auf. Die Firma installierte Kameras. Letztlich beobachtete ein Kollege den Angeklagten nach Feierabend. Der Polizist, der nach der Anzeige die erste Vernehmung führte, berichtet, der Angeklagte habe sofort gestanden.

Die Polizei flog in der Region mehrere Plätze mit dem Hubschrauber ab, die für die fehlenden Container als neuer Standort in Frage kamen. Die geschädigte Firma bezifferte den Schaden auf 300.000 Euro.

Das Problem: Es fehlen die Belege. Die konnten auch einige der Unternehmen nicht zeigen, bei denen sich geklaute Container fanden. Manche Deals liefen wohl eher unbürokratisch ab. Dienstleistungen habe der Kleinunternehmer nicht mit Geld, sondern mit Containern bezahlt, alles rein mündlich vereinbart. Andere Firmen können keinen Belege zeigen, weil die gerade beim Steuerberater lägen. Den will man jedoch nicht von der Schweigepflicht entbinden.

Rechtsanwalt Wolff erklärt, sein Mandant werde sich nicht zum Vorwurf äußern, er habe von den Diebstählen gewusst. Wolff baut seine Verteidigungsstrategie auf die allgemein eher lockere Buchführung in dem Fall, fragt die Polizisten nach Quittungen, die sich kaum fanden. Worauf er hinaus will: Es lasse sich nicht ausschließen, dass etwa die mittlerweile übernommene Firma des Geschädigten selbst Container verkauft habe. Die Geschichte lasse sich deshalb nur mühsam aufdröseln. Zumal Aussagen vorlägen, nicht vom angeklagten Kleinunternehmer, sondern von einem anderen das Ding erstanden zu haben.

Richter Beck sieht das ähnlich. Er bringt Paragraf 153a der Strafprozessordnung ins Spiel. Der beinhaltet das „Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen“.Beck schlägt vor, gegen 2000 Euro ans Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum das Verfahren gegen den Kleinunternehmer einzustellen. Der stimmt ebenso zu wie der Staatsanwalt. Der fordert für den Lkw-Fahrer 20 Monate auf Bewährung samt 1000 Euro Geldstrafe. Beck verhängt schließlich anderthalb Jahre auf Bewährung und 1000 Euro fürs Theresien-Zentrum.

