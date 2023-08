Schwerer Zusammenstoß in Südhessen: 87-Jähriger schwer verletzt

Blaulicht

Zwischen Neu-Isenburg und Dietzenbach verliert ein 87-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er gerät in den Gegenverkehr – und kracht gegen ein weiteres Fahrzeug.

Neu-Isenburg – Ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schöneck ist am Sonntag (6. August) gegen 14.20 Uhr auf der B459 zwischen Gravenbruch und Dietzenbach auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Audi zusammengestoßen, an dessen Steuer eine 41-jährige Frau aus Rödermark saß. Der Senior kam nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik, die Frau mit leichten.

Warum der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist noch unklar. Er war in Richtung Neu-Isenburg unterwegs, als es etwa 250 Meter von der Kempinski-Kreuzung entfernt zur Kollision kam. Die Bundesstraße war bis kurz vor 16 Uhr gesperrt. (fm)

Zuletzt stießen bei Neu-Isenburg an der Zufahrt zur B44 zwei Autos zusammen. Ein Mann wurde verletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.