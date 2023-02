Scientology will wohl nach Neu-Isenburg - 9000 Quadratmeter Fläche

Von: Frank Mahn

Scientology hat vermutlich ein großes Bürogebäude im Osten von Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) angemietet. Die Organisation hält sich bedeckt.

Neu-Isenburg – Im Rathaus gibt man sich reserviert ob der Nachricht, die derzeit kursiert. Die Scientology Kirche Frankfurt soll knapp 9 000 Quadratmeter Bürofläche im Gewerbegebiet Ost in Neu-Isenburger (Kreis Offenbach) angemietet haben, genauer in dem markanten Rundgebäude in der Martin-Behaim-Straße. Das berichtete die Immobilien Zeitung und berief sich auf den Jahresbericht der Frankfurter Niederlassung der französischen Bank BNP Paribas. Beim Eigentümer soll es sich um eine Privatperson handeln.

Auf Nachfrage gibt sich Scientology Frankfurt zugeknöpft. Gleich mehrere Rechercheanläufe werden abgeblockt. Die Frage, ob an den Umzugsplänen etwas dran sei, wird per Mail ausweichend beantwortet. „Es ist kein Geheimnis, dass sich der Vorstand immer wieder nach größeren Räumlichkeiten umgeschaut hat, um in Zukunft etwas Passendes zu finden. Wenn dies so weit ist, freuen wir uns sehr für unsere Kirchengemeinde“, teilt die Vorsitzende Michaela Gross mit. Aktueller Standort ist ein Altbau im Frankfurter Bahnhofsviertel. Auch das Nachfassen am Telefon läuft ins Leere. Gross: „Zu Ihrer Frage wird es keine Antwort geben.“ Und: „Ich kann verstehen, dass Sie damit nicht happy sind.“ An Transparenz scheint Scientology – die Organisation bezeichnet sich als Religionsgemeinschaft – nicht gelegen.

Scientology in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach): Fragen ausweichend beantwortet

Die Ansiedlung von Unternehmen ist gemeinhin ein Grund zur Freude für Kommunen. Scientology ist auf seine Art auch ein Unternehmen, aber keines mit dem man sich unbedingt schmücken möchte. Da hilft auch die Popularität von Hollywood-Stars nicht, die sich zu der Sekte bekennen. Kaum eine andere religiöse Bewegung hat ein derart schlechtes Image. Zudem wird sie von Verfassungsschutzbehörden beobachtet.

Scientology in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach): Stadt hat keinen Einfluss

Im Neu-Isenburger Rathaus will man denn auch gar nicht viel in der Angelegenheit sagen. Es handele sich um ein Objekt Dritter, sodass die Stadt darauf keinen Einfluss habe, heißt es dort. Man werde selbstverständlich darauf achten, dass die für das Gewerbegebiet geltende rechtliche Nutzung eingehalten werde und wolle das Ganze im Auge behalten.

Die Tafel am Gebäude weist momentan zwei Mieter aus. Einer davon ist das Software-Unternehmen Abas. Eine Anfrage dort bringt etwas Licht ins Dunkel. Die Firma habe, so eine Sprecherin, in der vergangenen Woche ein Schreiben erhalten, in dem Scientology als neuer Vermieter genannt wird. In der kommenden Woche sei dazu ein Gespräch geplant, dann will das Unternehmen entscheiden, wie es mit dem Standort weitergehen soll.

Der zweite Mieter, die IT-Firma Logicalis, ist nach eigenen Angaben auf dem Sprung. Man habe sich – unabhängig von den Meldungen über Scientology – schon vorher nach neuen Räumlichkeiten umgeschaut und sei in Neu-Isenburg fündig geworden. Das Gebäude in der Martin-Behaim-Straße entspreche nicht mehr dem aktuellen Standard, heißt es.

Scientology in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach): Kaum noch Anfragen

Verwundert zeigt sich Dr. Johannes Lorenz, Studienleiter für Weltanschauungsfragen im katholischen Bistum Limburg. Ihm sind keine Informationen über steigende Mitgliederzahlen bei Scientology bekannt, um ein so großes Gebäude zu füllen. In den vergangenen Jahren habe es auch kaum noch Beratungsanfragen dazu gegeben – die letzten größeren 2016/17 in Zusammenhang mit der Ausstellung einer Tarnorganisation zur Psychiatrie in Frankfurt. Manchmal werde Lorenz gefragt, ob eine Firma oder Organisation in Verbindung mit Scientology stehe. Doch in den meisten Fällen sei dies nicht der Fall. Seiner Meinung nach hat die intensive Aufklärungsarbeit gefruchtet: „Es gibt eine große Sensibilität der Gesellschaft in Sachen Scientology.“ Die Alarmglocken läuteten inzwischen bei vielen Menschen.

Ähnlich äußert sich Oliver Koch, Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Er geht von 400 bis 500 Mitgliedern im Rhein-Main-Gebiet aus. Deutschlandweit ist die Rede von einer Mitgliederzahl zwischen 3000 und 4000. Koch verweist auf die Einschätzung von Experten, dass Scientology in den vergangenen Jahren kein Wachstum verzeichnet habe und die Zahlen stagnierten. Aber: Immobilien mit größeren Flächen könnten grundsätzlich überregionale Bedeutung erlangen, so das hessische Landesamt für Verfassungsschutz. (Frank Mahn und Holger Klemm)