Sexfalle im Internet: Falsche Frauen, falsche Versprechen

Neu-Isenburg / Offenbach - Zwei Brüder stehen vor dem Offenbacher Schöffengericht. Die Staatsanwältin wirft ihnen vor, vier Mal vollendet und 13 Mal versucht zu haben, Männer zu erpressen. Von Stefan Mangold

Sie sollen im Internet mit einer Mischung aus Sexversprechen und Gewaltandrohung als falsche Frauen 770 Euro abgezockt haben. Einige der Geschädigten kommen aus Neu-Isenburg. Die Angeklagten gestehen. Richter Manfred Beck gibt 20 Monaten Haft auf Bewährung. Die beiden Männer gaben sich auf einer Partnerbörse als „Sweety“ oder „Blondes Gift“ aus. Die Bilder der Profile stammten aus dem Netz. Erst versuchten die Brüder, 27 und 28 Jahre alt, Männern durch deren Hoffnung, mit der Frau auf dem Foto im Bett zu landen, Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Zahlung sollte über Paypal laufen. Guthabenkarten für den Internet-Bezahldienst lassen sich an Tankstellen kaufen.

Als ein schlichtes „Wäre süß von dir“ nichts brachte, boten die beiden Sextreffen an. Um quasi in Stimmung zu kommen, wären 100 Euro im Vorfeld ein probates Mittel, schrieben die angeblichen Frauen – „dafür mache ich die ganze Nacht alles“. Das zog nur bei wenigen. Wenn Männer bereit waren, überhaupt für Sex zu zahlen, dann erst beim Treffen.

Einer der Zeugen, die wegen der Geständnisse nicht aussagen müssen, überwies in froher Erwartung 70 Euro. Dann bekam er per WhatsApp jedoch Bedrohliches gesendet. Ihre Cousins, schreibt „Blondes Gift“, seien Mitglieder bestimmter Rockergruppen. Diese Verwandten hätten Wind von ihrer Präsenz auf der Internetseite bekommen und verlangten jetzt einen dreistelligen Betrag, „ansonsten bekommst du die Sehnen durchgeschnitten und hast eine Querschnittlähmung“. Im Anhang fanden sich Fotos bedrohlich wirkender Vertreter der Zunft. Es sei ein Kinderspiel für die Cousins, die Adresse herauszufinden.

Einer der Geschädigten zahlte aus Angst 400 Euro, ehe er zur Polizei ging, weil er weitere Forderungen nicht erfüllen konnte. Die meisten anderen wendeten sich sofort an die Behörden. Die Ermittler kamen den Tätern leicht auf die Spur. Denn deren kriminelle Energie hatte nicht so weit gereicht, die eigene IP-Adresse zu verschleiern. Die Polizei legte einen Köder aus und schickte einen „Mark“ ins Rennen. Die Kommunikation mit „Mark“ fand sich bei der Wohnungsdurchsuchung auf einem Handy. Dem anderen Angeklagten gelang es, die Daten auf seinem Gerät im Bad zu löschen. Er gab die Beteiligung aber ebenfalls zu.

Man habe damals, die Rede ist vom Sommer 2014, wenig Geld gehabt, spricht ein Bruder für beide. Das eigene Konto bei einem Sportwettenanbieter sei ständig leer gewesen. Man habe sich nichts dabei gedacht, „und nicht überlegt, wie sich das Opfer fühlt“. Es sei eine „unüberlegte und unreife Idee gewesen“.

Das Erscheinen der Polizei beschreibt der eine Angeklagte als Schockerlebnis, das ihn von den Sportwetten heilte. Sein Verteidiger Gerhard M. Knöss erklärt, „er hat sich über fast drei Jahre zum Prozess gezittert“. Seine Bewährung hätte er schon quasi hinter sich. Dem schließt sich Franck Pascal, der den Bruder vertritt, an. Der Rechtsanwalt ergänzt, „beide arbeiten heute, haben mittlerweile geheiratet und kleine Kinder“. Die Gattinnen, die zuhören, hätten den Männern den Kopf gewaschen.

Die Brüder sind nicht vorbestraft. Sie betonen, den finanziellen Schaden der Opfer begleichen und sich bei ihnen entschuldigen zu wollen. Die Staatsanwältin fordert wegen der „ehrlichen Reue“ und der guten Sozialprognose je zwei Jahre Haft auf Bewährung plus je 2000 Euro für einen guten Zweck. Die Verteidiger sehen das ähnlich, halten aber eine geringere Haftstrafe für ausreichend. Richter Beck spricht von einer Tat, so dürftig ausbaldowert, „dass sie eher zu 17-Jährigen passt“. Beck schätzt, beide hätten wohl daraus gelernt – und verurteilt sie zu 20 Monaten Haft auf Bewährung und je 1000 Euro an den Weißen Ring. Das Urteil nehmen alle an.