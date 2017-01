Silvesterball in der Huha setzt aufs bewährte Konzept

Tanzend ins neue Jahr

+ © Postl Mit Wunderkerzen begrüßten die Gäste beim ausverkauften Silvesterball in der Hugenottenhalle das neue Jahr. Vor und nach Mitternacht konnten sie ausgiebig zu den Klängen der Mainhatten Showband ihre Runden auf dem Parkett drehen. © Postl

Neu-Isenburg - Bis zu den letzten Sekunden im alten Jahr tanzten die rund 350 Gäste des Silvesterballes in der Hugenottenhalle, dann knallten die Sektkorken. Von Leo F. Postl

Nachdem man mit Partnern und Freunden die Wünsche für 2017 ausgetauscht und das Feuerwerk bewundert hatte, wurde weitergefeiert. In der Hugenottenhalle setzt man weiter auf das bewährte Konzept mit gediegener Atmosphäre, einem Menü, das an den Tischen serviert wird, einem Showact und viel Zeit und Raum zum Tanzen. „Ausverkauft“ prangte schon vor zwei Wochen an den Plakaten. „Wir hätten sicherlich noch 200 Karten mehr verkaufen können, doch das wäre auf Kosten der Atmosphäre gegangen“, betont Hugenottenhallen-Chef Thomas Leber. Kleiner „Aufreger“ noch vor Veranstaltungsbeginn: Das Parkhaus des Isenburg-Zentrums bleibt geschlossen. In Telefonaten erfährt Thomas Leber von einem technischen Problem, das an diesem Abend nicht mehr behoben werden kann.

Viel Lob gibt es für das geschmackvolle Ambiente, das Gordana Petkovic mit ihrem Team gezaubert hat. Besonders die Tischanordnung und das Blumengesteck mit einer kleinen Uhr, die „5 vor 12“ anzeigt, finden großes Gefallen. Mit der Mainhattan Showband sind dagegen nicht alle so zufrieden, sie hätten sich etwas mehr „belebende Elemente“ gewünscht. Viel Beifall erhalten die jungen Artisten des Zirkus Chicana aus Dietzenbach, die mit ihren Künsten am Ring, am Boden und am Seil zu begeistern wissen.

Langjährige Besucher des Silvesterballs wissen längst, dass der Chef der Haustechnik und Feuerwerker mit Lizenz immer für einen farbenprächtigen Jahreswechsel sorgt. „Hoffentlich kommt mir der Nebel nicht zu weit herunter“, blickt Ralph Schrod in den trüben Silvesterhimmel und hat vorsorglich schon mal das eine oder andere viel Rauch erzeugende Element seiner mit Musik abgestimmten Feuerwerks-Show weggelassen. Es passt alles wunderbar, die noch unter der Nebeldecke explodierenden „Brillanten“ und Effektraketen zaubern ein wunderbares Spektakel in den Neujahrshimmel über Neu-Isenburg. Es hebt sich auch von den vielen weiteren Raketen ab, die über dem Stadtgebiet aufsteigen.

Verfolgt werden kann es auch von den Gästen auf der Rathausterrasse, wo sie mit Bürgermeister Herbert Hunkel auf 2017 anstoßen. Für die Neu-Isenburger ist es ein perfekter Einstieg in das neue Jahr