Sonderausstellung ist schon jetzt ein Erfolg

Neu-Isenburg - Ein Jahr lang haben die Kulturamtsleiterin Bettina Stuckard und der Chef des Stadtmuseums, Christian Kunz, die Sonderausstellung zum 300. Todestag des Stadtgründers Johann Philipp zu Ysenburg-Büdingen vorbereitet. Von Nicole Jost

Nach drei Monaten ziehen die Macher eine positive Bilanz – und haben noch einiges vor. Seit Ende September wird die Geschichte des Stadtgründers Graf Johann Philipp zu Ysenburg-Büdingen im Haus zum Löwen erlebbar. Die Schau wurde anlässlich seines 300. Todestages – er starb am 21. September 1718 in seinem Jagdschloss Philippseich – eröffnet. Für die Sonderausstellung haben Stuckard und Kunz in verschiedenen Archiven geforscht, wie der Graf, der den Hugenotten in Isenburg einen Platz zum Leben gab, gelebt und geliebt hat, wie seine verwandtschaftlichen Beziehungen waren – und auch, wie das gesellschaftliche Leben zu dieser Zeit aussah.

In den Ausstellungsräumen von „1718: Graf Johann Philipp zu Ysenburg-Büdingen und seine Zeit“ können die Besucher das einzige Porträt von Johann Philipp sehen, das überhaupt existiert. „Darauf sind wir besonders stolz. Das Haus Isenburg-Büdingen hat uns das Bild für ein Jahr exklusiv zur Verfügung gestellt“, berichtet Kunz. Dabei war der Graf, den das Gemälde als Edelmann mit hoher Perücke und Rüstung zeigt, vermutlich nicht ganz so nobel. „Da ist wohl schon künstlerische Freiheit dabei. Die technischen Möglichkeiten, eine Perücke so hoch aufzutürmen, gab es damals noch nicht. Außerdem gehörte Johann Philipp in dieser Zeit eher zum verarmten Adel und die Rüstung, ebenso die Perücke, wären zu teuer für ihn gewesen“, vermutet Kunz.

Bei der Lektüre der kunstvoll gestalteten Schautafeln erfahren die Besucher zudem Spannendes über das Privatleben des Grafen: So war Philipp in zweiter Ehe mit der Tochter seiner Schwester verheiratet. Seine Schwester wiederum soll mit dem Hofbeamten Andreas Löber, dem Gründer der Bansamühle, ein Verhältnis gehabt haben. Wie arm die Familie des Grafen tatsächlich war, verrät das Detail, dass sein Vater, als er den jungen Grafen zur Ausbildung an die Universität Heidelberg schicken wollte, in Frankfurt auf der Messe gebrauchten Hosenstoff bestellte. Die Hosen von Johann zu Ysenburg-Büdingen waren zu zerschlissen, als dass er sie zur Uni hätte tragen können.

„Die Arbeit hat sich gelohnt“, sagt Stuckard gut drei Monate nach der Ausstellungseröffnung. Kunz bezeichnet die Ausstellung als die erfolgreichste, seitdem er Museumsleiter ist. „Gut ein Drittel mehr Besucher als sonst üblich“, so schätzt er, kommen ins Haus zum Löwen. Die Ausstellung lebt auch von dem Begleitprogramm (siehe Kasten), das die Kulturamtsleiterin und der Museumschef dazu entwickelt haben. Die Modenschau aus dem 18. Jahrhundert war ein Erfolg, ebenso das Barockfest an der Bansamühle.

In der vergangenen Woche war der Parfümeur Johann Maria Farina aus Köln in Neu-Isenburg zu Gast. Er gehört zur achten Generation der Erfinder des „Eau de Cologne“ und erzählte, wie die Körperpflege im 18. Jahrhundert sich veränderte. Das Wannenbad war aus der Mode, nachdem die großen Seuchen ausgebrochen waren. Die Menschen rieben sich ab und sprühten sich – des üblen Körpergeruchs bewusst – mit Düften ein. Das Eau de Cologne war der erste frische Duft seiner Zeit und hat Bergamotte-Essenzen, nach denen auch der Kaiser von Österreich roch, zum Duft des Rokokos etabliert. Napoleon bestellte 60 Flaschen im Monat, Queen Victoria liebte den Duft, aber auch Konrad Adenauer, Marlene Dietrich und Prinzessin Diana benutzten das frische Parfüm, das als ältestes der Welt gilt.

Im Stadtmuseum sind an einer Duftbar die einzelnen Bestandteile des Eau des Cologne ausgestellt. An den Flakons können Besucher erschnuppern, wie einst der komplette europäische Adel roch. Allerdings verrät der Duftexperte Johann Maria Farina: „Graf Johann Philipp hat unseren Duft eher nicht benutzt. Unser Haus wurde 1709 gegründet, er starb 1718.“ Den Höhenflug des Eau de Cologne habe der Graf daher nicht mehr erlebt, erklärt er schmunzelnd.