Lösung für Laufbahn gefunden

Neu-Isenburg - Von einer schweren Geburt spricht Sportdezernent Theo Wershoven. Bereits seit 2007 laufen die Diskussionen zur Sanierung der 400- Meter-Laufbahn im Sportpark. Nun will der Magistrat dort eine Tartanbahn bauen lassen. Von Holger Klemm

Das letzte Wort haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Mittwoch, 31. Mai. Wershoven spricht von einer vernünftigen Lösung, auch wenn er noch einige Diskussionen erwartet. Der Magistrat hat sich seinen Angaben nach mehrheitlich für eine witterungsbeständige Kunststoff- anstelle einer Aschenbahn entschieden. Inklusive seien die Erneuerung der Beregnungsanlage für den Rasen sowie die Weitsprung- und Sperrwurfanlage mit Gesamtkosten von 650 000 Euro. Im Haushalt 2017 stehen für das Projekt 500 000 Euro bereit. Der Magistrat möchte die fehlenden Mittel zur Hälfte aus dem Programm „Soziale Stadt“ und zur Hälfte aus weiteren Förderprogrammen finanzieren, um eine zusätzliche Belastung des städtischen Etats zu vermeiden. Darüber hinaus sollen die einzelnen Elemente Laufbahn, Sperrwurf- und Weitsprunganlage optional ausgeschrieben werden, um je nach Ergebnis auch getrennt vorgehen zu können.

Ursprünglich war sogar mit Kosten von knapp 700 000 Euro gerechnet worden. Doch durch eine Verlegung der Sperrwurfanlage von der Süd- auf die Nordseite können 50 000 Euro eingespart werden. Die Errichtung dieser als auch der Weitsprunganlage werden von den Planern als notwendig erachtet, um Trainingsalternativen zum Stadion zu schaffen.

Eine Aschenbahn wäre zwar billiger gewesen, hätte aber höhere Nebenkosten nach sich gezogen, meint Bürgermeister Herbert Hunkel. Zudem könnten auf der nun angedachten Tartanbahn die Leichtathleten witterungsunabhängig und das ganze Jahr über ihrem Sport nachgehen.

Bilder: 3000 Menschen üben für Auftritt im Olympiastadion Zur Fotostrecke

Wershoven und Hunkel sprechen von einer Investition in die Zukunft, die nicht nur Vereinen, sondern auch den Schulen und den Freizeitsportlern zugute kommen wird. „Denn es ist ja nicht so, dass die Anlage nur von wenigen genutzt wird“, weist der Sportdezernent entsprechende Kritik zurück. Die Laufbahn werde von schätzungsweise bis zu 15.000 Läufern jährlich genutzt. Das hätten Untersuchungen des Fachbereichs Sport ergeben. Auch das unterstreiche die Notwendigkeit einer Sanierung. Denn die bisherige Tennen-Laufbahn entspreche schon lange nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Decke sei stark mit Gräsern durchsetzt und werde bei Trockenheit extrem hart. Bei starkem Regen bildeten sich auf Wasserpfützen, was zeitweise zu erheblichen Einschränkungen führe.

Mit der Investition könnten beim Training auch Terminkollisionen mit den Fußballern im Stadion vermieden werden. Die neue Bahn soll dem Training vorbehalten bleiben. Für Wettbewerbe stehe weiterhin die Tartanbahn im Stadion zur Verfügungen.

Sollten die Stadtverordneten zustimmen, könnte danach mit der Ausschreibung begonnen werden. Heidrun Rettig, stellvertretende Fachbereichsleiterin, rechnet mit einer Fertigstellung Ende April, Anfang Mai 2018. Hunkel hält Eile für geboten, da das Projekt Soziale Stadt für den Neu-Isenburger Westen 2019 ausläuft und bis dahin mögliche Fördermittel abgerufen werden müssen.