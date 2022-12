Spurensuche eines New Yorkers führt nach Neu-Isenburg

Von: Holger Klemm

Ein besonderes Erinnerungstück an seine Urgroßtante ist für Rick Landman diese Kette. © privat

Das Online-Gedenkbuch für das von Bertha Pappenheim gegründete Heim des Jüdischen Frauenbundes (1907 bis 1942) in Neu-Isenburg ist den Frauen und Kindern gewidmet, die dort lebten, arbeiteten und betreut wurden. Es erinnert an die Bewohnerinnen und Bewohner, die während des Zweiten Weltkriegs deportiert und ermordet wurden oder fliehen konnten. Über das Gedenkbuch kommt es auch immer wieder zu Kontakten mit Nachkommen – wie im aktuellen Fall. Dabei handelt es sich um den Urgroßneffen von Helene Krämer, einer engen Weggefährtin von Pappenheim.

Neu-Isenburg - Bei seinen Recherchen zur Familiengeschichte nahm der New Yorker Rick Landman im Juli 2022 über das Online-Gedenkbuch Kontakt auf. Durch seine Suche kamen immer mehr Informationen über Helene Krämer und seine Familie zusammen. Die Funde möchte er der Öffentlichkeit mitteilen.

Helene Krämer wurde 1881 in Höchst im Odenwald geboren. Als ihr Vater noch vor ihrer Geburt starb, blieb die Mutter mit acht Kindern allein zurück. Aus der Not entschied diese, die Siebenjährige in das Israelitische Mädchenwaisenanstalt in Frankfurt zu geben, das damals von Bertha Pappenheim geleitet wurde. Letztere sorgte für die Ausbildung des begabten Mädchens, die später als Erzieherin in Holland, Frankreich und Galizien arbeitete, bis sie 1921 nach Frankfurt zurückkehrte. Dort kreuzten sich die Wege der beiden Frauen erneut. 1922 holte Bertha Pappenheim sie als ihre Stellvertreterin in die Heimleitung nach Neu-Isenburg, wo Helene Krämer 19 Jahre lang arbeitete. Auf Wunsch von Pappenheim übernahm sie nach deren Tod die Leitung. Im Alter von 60 Jahren floh sie am 9. November 1941 nach Kuba, ein Jahr später nach New York, wo sie 1977 starb. Helene Krämer war die letzte jüdische Einwohnerin Neu-Isenburgs, der die Flucht aus Deutschland gelang. Ein ausführlicher Lebenslauf findet sich im Online-Gedenkbuch.

Als Rick Landman im Laufe der Corona-Pandemie begann, seine Familiengeschichte aufzuarbeiten, wurde er auf den Artikel über Helene Krämer im Online-Gedenkbuch aufmerksam. Er selbst wuchs in New York als Sohn jüdisch-deutscher Geflüchteter auf und erinnerte sich vage daran, dass seine Großmutter Else ihm von einer Halskette von Bertha Pappenheim erzählt habe, die sie von ihrer Tante Helene bekommen hatte. 1996 bekam Rick Landman die Kette und bat seine Großmutter darum, die Geschichte zu ihr aufzuschreiben. Mehr als 25 Jahre später begab er sich auf die Suche und erfuhr bald, dass Helene Krämer und Bertha Pappenheim wichtige Personen der deutsch-jüdischen Geschichte sind.

Während seiner Recherche entwickelte der New Yorker eine besondere Verbindung zu Helene, beide unverheiratet, beide kinderlos. Durch seine Recherche, so sagt er selbst, hält er die Erinnerung an sie am Leben.

Seine eigene Geschichte hat er in „The Book of Rick“ veröffentlicht. Darin beschreibt er, wie es war als Sohn jüdisch-deutscher Geflüchteter, aber auch, sich 1965 als schwul zu outen. Auf seiner Webseite kann man Ergebnisse seiner Recherche zur Familiengeschichte in Form von Videos sehen: infotrue.com/videos.html

Seit 2007 hat er neben der amerikanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und stellte bei einem Besuch in München fest, dass er immer noch etwas Deutsch sprechen kann. Rick Landman will erneut nach Deutschland reisen und die Orte besuchen, in denen seine Familie lebte, unter anderem auch in Neu-Isenburg.

Zum Weiterlesen

Nähere Infos finden sich unter gedenkbuch.neu-isenburg.de. Zuständig für die Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim in der Zeppelinstraße 10 ist Anna Held. Kontakt: Tel. 06102 241754 oder per E-Mail (bertha.pappenheim.haus @stadt-neu-isenburg.de).

So sieht die Halskette aus, die Helene Krämer von Bertha Pappenheim geschenkt bekommen hat. © -