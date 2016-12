Stabwechsel bei Stadtwerken

Geschäftsführer Eberhard Röder geht in den Ruhestand

+ © col Bei den Stadtwerken steht bald ein Wechsel an der Unternehmensspitze an: Eberhard Röder (rechts) geht in Rente und hat nun seinen Nachfolger Kirk Reineke vorgestellt. © col

Neu-Isenburg - Die Stadtwerke bekommen im nächsten Sommer einen neuen Geschäftsführer. Das liegt aber nicht etwa daran, dass jemand im Aufsichtsrat mit dem amtierenden Chef unzufrieden ist. Eberhard Röder scheidet vielmehr aus Altersgründen aus.

Ende Juli 2017 wird Eberhard Röder in den Ruhestand gehen – „auch wenn man ihm sein Alter so gar nicht ansieht“, wie Bürgermeister Herbert Hunkel bei der Vorstellung von Röders Nachfolger anmerkt. Elfeinhalb Jahre lang stand der 65-Jährige dann an der Unternehmensspitze der Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH. In dieser Zeit hat er nach Darstellung des Bürgermeisters viele Projekte, darunter auch schwierige Aufgaben, erfolgreich abgeschlossen. „Eberhard Röder hat hervorragende Arbeit geleistet und die Stadtwerke sehr gut am Markt positioniert. Wir gönnen ihm seinen Ruhestand, aber bedauern natürlich, dass Stadt und Stadtwerke in Zukunft ohne seine große Erfahrung und sein umsichtiges Management auskommen müssen – er hinterlässt große Fußspuren“, sagt Hunkel, der an der Spitze des Aufsichtsrats der Stadtwerke steht.

Der Rathauschef ist froh, dass bereits ein erfahrener Nachfolger gefunden wurde: Die Gesellschafterversammlung des zu 100 Prozent stadteigenen Unternehmens hat entschieden, dass Kirk Reineke die Geschäftsführung übernehmen wird – und zwar „spätestens zum 1. Juli 2017“.

Der Neue ist Diplom-Volkswirt und bringt langjährige Erfahrungen im Bereich der Versorgungswirtschaft mit. Auch der Kreis Offenbach ist dem 50-Jährigen bestens bekannt: 1999 wurde Kirk Reineke Mitarbeiter der Stadtwerke Langen und arbeitete sich dort hoch. Er übernahm zunächst die Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen, es folgten die Bestellung zum kaufmännischen Stellvertreter des Betriebsleiters der Kommunalen Betriebe Langen, die Übernahme der Leitung der Hauptabteilung „Betriebswirtschaft und Organisation“, die Ernennung zum kaufmännischen Geschäftsführer der Wärmeversorgung Langen GmbH und die kommissarische Leitung des Energievertriebs und der Energiebeschaffung bei den dortigen Stadtwerken.

Als Mitglied des Vorstands der Bürger-Energiegenossenschaft Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Langen, Neu-Isenburg hatte Reineke auch bereits Berührungspunkte mit der Hugenottenstadt.

Im Jahr 2013 wechselte er zur Aschaffenburger Versorgungs-GmbH, wo er bis heute als Geschäftsführer tätig ist. Gleichzeitig wurde er Geschäftsführer der Aschaffenburger Bäder und Eissporthallen GmbH, der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH sowie Werkleiter der dortigen Stadtwerke.

Derzeit wohne er auch in Aschaffenburg, ein Umzug sei aber geplant, berichtet Reineke. Und betont, dass er sich auf die „neue, verantwortungsvolle Aufgabe“ freue. Die Stadtwerke Neu-Isenburg seien „energiewirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben eine engagierte Belegschaft“. Somit sehe er beste Voraussetzungen, die zukünftigen Herausforderungen durch Energiewende und Digitalisierung zu meistern, betont der designierte Geschäftsführer.

Ins kalte Wasser geworfen wird der Neue aber ohnehin nicht: Röder arbeitet seinen Nachfolger noch ein. (hov)