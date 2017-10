Der Baustart steht bevor

Neu-Isenburg - Es gibt Neuigkeiten aus dem Tannenwald: Nachdem Mitte August endlich die Abbrucharbeiten des bereits seit Jahren still gelegten Wasserspielplatzes begonnen hatten, ist das alte Wassersprühfeld mittlerweile Geschichte.

Am kommenden Mittwoch soll nun der Bau des neuen Betriebsgebäudes beginnen. Das hat die Stadt Frankfurt den Isenburger Nachbarn mitgeteilt. Dass das neue Gebäude, das aus Fertigmodulen hochgezogen wird, in der Nähe des Parkeingangs entsteht, hängt mit der Entwässerung zusammen. Dort soll neben der Wasseraufbereitung auch ein Raum für den Parkwächter untergebracht werden, außerdem Besuchertoiletten. Und es bietet Platz für die Wasseraufbereitungsanlage für den neuen Wasserspielplatz, der im nächsten Jahr endlich in Betrieb gehen soll. Der Waldspielpark, so heißt es aus dem Rathaus, ist auch während der Bauarbeiten zugänglich. Die Besucher werden aber um erhöhte Aufmerksamkeit wegen des Baustellenverkehrs gebeten.

Die Erneuerung des Wassersprühfeldes ist bekanntlich ein Bauvorhaben, das die Städte Neu-Isenburg und Frankfurt gemeinsam stemmen. Laut des interkommunalen Vertrags, den beide im Juli 2015 unterschrieben hatten, sollte die Wasserspielanlage aber eigentlich bis Ende 2017 erneuert werden.

Wie von manchen Isenburgern bemerkt und auch kritisiert, tat sich jedoch längere Zeit nichts. Warum die Verzögerungen? Über die Gründe habe die Isenburger nun die Stadt Frankfurt in einem Schreiben aufgeklärt, berichtet Bürgermeister Herbert Hunkel. Für den ursprünglichen Entwurf mit einem Wassersprühfeld und einer Archimedischen Spirale mit anschließender Wasserrinne hatten die Planer einen Kostenvoranschlag von rund 600.000 Euro angesetzt. Diese Kosten sollen jeweils zur Hälfte von Frankfurt (als Eigentümer) und Isenburg (als mehrheitliche Nutzer) übernommen werden.

Eine Ausschreibung der Bauarbeiten habe jedoch erbracht, dass die beiden preisgünstigsten Angebote seitens der Baufirmen immer noch um 55 Prozent über der geschätzten Summe lagen, hat Hunkel aus Frankfurt erfahren. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben, eine geringfügige Änderung vorgenommen und das Projekt erneut ausgeschrieben. Das dann einzige Angebot lag jedoch nochmals deutlich über den Angeboten der ersten Ausschreibung. Um dennoch das Projekt zur Wiederherstellung des Wasserspielplatzes im vertretbaren Kostenrahmen zu realisieren, wurden die Planungen überarbeitet.

Abbrucharbeiten im Tannenwald: Bilder Zur Fotostrecke

Und auch verkleinert: So verzichtet man im neuen Plan nun auf das Wasserbecken mit der Archimedischen Spirale und der anschließenden Wasserrinne. Das verbleibende Wassersprühfeld sei damit noch baugleich mit den anderen Frankfurter Wasserspielfeldern „und entspricht immer noch dem Spielwert der alten Anlage“, heißt es aus Frankfurt.

Teurer als ursprünglich erwartet wird’s trotzdem. Und zwar um rund 100.000 auf insgesamt 700.000 Euro. Da von den geschätzten Gesamtkosten das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ einen Teil übernimmt, sieht die Sache laut Hunkel nun so aus: Statt der ursprünglich angedachten 150.000 Euro wird Neu-Isenburg am Ende wohl 175.000 fürs Projekt zahlen. Denn in dem damaligen Vertrag ist geregelt, „dass Mehrkosten zu je 50 Prozent zulasten der Stadt Neu-Isenburg gehen“ – wobei der Höchstbetrag für die Hugenottenstadt diesbezüglich auf 50.000 Euro gedeckelt ist.

Bis zum Beginn der Freiluft-Spielsaison im nächsten Jahr, so ist nun der Plan, soll der Wasserspielplatz wieder bereitstehen. (lfp)