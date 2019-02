Stadtumbau: Magistrat hofft auf Finanzspritze für 17 Projekte

Beherzter Griff in den Fördertopf

+ © Archivfoto: NJO Eine Voruntersuchung für 200.000 Euro soll klären, wie sich der Gebäudekomplex Hugenottenhalle und Stadtbibliothek zum modernen Kultur- und Bildungszentrum umgestalten lässt. © Archivfoto: NJO

Neu-Isenburg – Schritt für Schritt will das ehrgeizige Ziel Stadtumbau „Vom Alten Ort zur Neuen Welt“ erreicht sein. Seit 2017 feststand, dass Isenburg aufgenommen ist in das Förderprogramm des Landes Hessen, ist zwar noch nichts zu sehen – doch vieles wurde in Gang gesetzt. Von Barbara Hoven