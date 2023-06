Busse fahren länger

Von: Holger Klemm

Teilen

Der Hopper ist seit Montag auch in Neu-Isenburg unterwegs. © stadt langen

Nach der Kritik des Ortsbeirats Zeppelinheim an dem Hopper-Konzept haben die Stadtwerke Neu-Isenburg nachgebessert. Beim Mobilitätstag wurden die Änderungen vorgestellt, die noch durch die Gremien müssen und mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in Kraft treten sollen.

Neu-Isenburg - Auch wenn das On-Demand-Angebot im Probebetrieb bis Ende 2024 am Montag auch in Neu-Isenburg an den Start gegangen ist, bleibt bis Dezember bei den Stadtbussen erst einmal alles beim Alten. „Viele haben den Eindruck, dass sich jetzt bereits etwas geändert hat. Doch das ist nicht der Fall“, versichert Stadtwerke-Geschäftsführer Kirk Reineke.

Ortsbeirat sieht hohe Kosten

Der Ortsbeirat Zeppelinheim hatte die Tarifstruktur des Hoppers und zu hohe Kosten kritisiert, wenn Bewohner in die Kernstadt wollen Deshalb forderte das Gremium, den Bus werktags und samstags länger fahren zu lassen. Auch der Ortsbeirat Gravenbruch sah ein ähnliches Problem.

Darauf haben die Stadtwerke nun reagiert. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Stadtbuslinien 51 (Bahnhof Ostseite bis Gravenbruch) und 52 (Zeppelinheim über Bahnhof bis Waldfriedhof) ab dem Fahrplanwechsel werktags nur noch von 5 bis 21 Uhr und samstags von 6 bis 15 Uhr fahren sollten. Nach den Plänen sind diese nun werktags von 6 bis etwa 22 Uhr sowie samstags von 6 bis etwa 20 Uhr unterwegs. Der letzte 52er in Richtung Zeppelinheim fährt (ab IZ West) werktags beispielsweise um 22.37 Uhr, in Richtung Kernstadt unter der Woche um 21.59 Uhr (samstags nach Zeppelinheim um 20.32 Uhr beziehungsweise in die Kernstadt um 19.59 Uhr). Mit dem X18 kann auch danach noch nach oder von Zeppelinheim gefahren werden.

Stadtteile länger erreichbar

Der 51er ist von Gravenbruch in die Kernstadt werktags bis 22.20 Uhr, in Gegenrichtung bis 22.24 Uhr (dann ab IZ Süd) im Einsatz. Samstags ist das um 20.17 in Richtung Kernstadt beziehungsweise um 20.47 Uhr Richtung Gravenbruch der Fall. Zusätzlich können die X18 und 19 genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten und an Sonn- und Feiertagen übernimmt der Hopper die Bedienung.

Aktuell ist dieser montags bis donnerstags von 20 bis 2 Uhr sowie freitags durchgehend bis Montagfrüh von 20 bis 2 Uhr unterwegs, ab Dezember montags bis donnerstags von 5 bis 2 Uhr sowie freitags durchgehend bis Montagfrüh von 6 bis 2 Uhr. Für die schlecht angebundenen Wohngebiete östlich der Frankfurter Straße und nördlich der Offenbacher Straße wird auch die zusätzliche Bedienung im Tagesverkehr angeboten. Das ist schon jetzt der Fall und soll beibehalten werden.

Um das Angebot nutzen zu können, muss die „Hopper-App“ installiert werden. Bezahlt wird bargeldlos. Der Hopper kann entweder über die App oder telefonisch, dann aber nur bis 20 Uhr, angefordert werden.

Verzicht auf Linie 54

Die Linie 53 (Bahnhof bis Bahnhofstraße) soll ab dem Fahrwechsel montags bis freitags von 5 bis 21 Uhr verkehren und samstags durch den Hopper entsetzt werden. Auf der Streichliste steht die Linie 54 (Zeppelinheim über Bahnhof bis Berliner Straße). Die Linie 52 übernimmt den Teil von Zeppelinheim bis IZ West. Die Strecke ab IZ Süd bis zur Berliner Straße beziehungsweise Bansamühle möchten die Stadtwerke einstellen. Grund sind andauernde Verspätungen wegen der engen Straßen im Bereich Bansamühle sowie lange Wartezeiten beim Abbiegen von der Friedhofstraße in die Herzogstraße.

Das neue Konzept muss noch von den Gremien abgesegnet werden. Reineke will es im Ortsbeirat Zeppelinheim vorstellen.

Von Holger Klemm