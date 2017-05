Hallenbad öffnet vorerst wieder früher

Neu-Isenburg - Es ist schwer geworden, Fachpersonal fürs Schwimmbad zu finden. Wie schwer, das haben die Stadtwerke in diesem Jahr offenbar hautnah erfahren.

„Wir haben nach wie vor Probleme, Personal für den Parallelbetrieb von Hallen- und Freibad zu finden“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Eberhard Röder. Das Thema gebe es landauf landab – und es sei in diesem Jahr sehr viel deutlicher spürbar geworden als noch im vergangenen. Daher – und nach Auswertung der Besucherstatistik – habe man sich auch dazu entschieden, die Öffnungszeiten im Hallenbad während der Freibadsaison etwas zu reduzieren. Wie berichtet, lautete der Plan, das Hallenbad in der Freibadsaison täglich von 11 bis 19 Uhr zu öffnen. Allein: Das kam offenbar bei manchem Badegast nicht gut an. Vor allem, weil es morgens vielen noch viel zu kalt ist, um im Freien ihre Bahnen zu ziehen, sei der Ruf laut geworden, das Hallenbad doch früher zu öffnen, erzählt Röder. Das Schwimmbad-Team habe auch bereits auf diese Bitten und Beschwerden reagiert: „Wegen der recht kalten Witterung wurden die Öffnungszeiten des Hallenbads für den Monat Mai vorgezogen und sind von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 19 Uhr.“

Ein bisschen Frust schwingt allerdings mit, wenn Röder über dieses Thema spricht. „Der Parallelbetrieb von Hallen- und Freibad ist ein Luxus, das muss man einfach mal so sagen in diesen Zeiten“, macht sich der Stadtwerke-Chef Luft. Während in vielen Gemeinden Schwimmbäder geschlossen würden, habe die Stadt Neu-Isenburg in die Sanierung ihres Bads vor drei Jahren 11,5 Millionen Euro investiert. „Da tut es schon weh, wenn Leute über soziale Netzwerke kritisieren, dass wir ein Bad zeitweise eine Stunde kürzer öffnen – statt uns einfach mal direkt anzusprechen.“ Röder ist wichtig, zu betonen: „Wir hören zu, wollen wissen, was unsere Badegäste denken – und reagieren auch und nehmen die Wünsche der Kunden ernst.“

Auch um das Thema Kinderplanschbecken kommt nicht rum, wer dieser Tage über das Waldschwimmbad spricht. Wie berichtet, hat das 160 Quadratmeter große Planschparadies für die Jüngsten den Winter nicht überstanden. Um jetzt nicht während der Freibadsaison sanieren zu müssen, hatte das Bad-Team sich entschieden, aus dem Becken den „größten Sandkasten in Isenburg“ zu bauen. Zum Ende der Freibadsaison wird das Planschbecken dann grundhaft saniert – und steht von 2018 an wieder zur Verfügung.

Dass es jedoch in diesem Sommer im Freien kein Kinderplanschbecken geben wird, kam bei vielen Leuten ebenfalls nicht gut an. Röder erklärt dazu erneut, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Jedoch hätte nach seiner Schilderung alleine eine provisorische Reparatur des alten Beckens zwischen 30.000 und 40.000 Euro gekostet – um es für ein paar Wochen zu öffnen und dann im Herbst wieder abzureißen und ein neues zu bauen. „Das fanden wir unverhältnismäßig.“

Drei Jahre ist es jetzt her, dass das Schwimmbad im neuen Glanz wiedereröffnet wurde: Seit Mitte Mai 2014 sind das komplett sanierte Hallenbad und die Sauna offiziell eröffnet. Die bisherige Besucherstatistik zeige, „dass die Investition der Stadt vor allem den Isenburgern zu Gute kommt“, berichten nun die Stadtwerke. „Fast 76,8 Prozent der Besucher im Freibad, im Hallenbad und in der Sauna kommen aus Neu-Isenburg. Im Hallenbad sind sogar 83 Prozent der Badegäste aus Isenburg. Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr 101.143 Gäste das Hallenbad, 96.408 das Freibad und 14.934 die Sauna“, fasst Denis Dörschug, der neue Schwimmbad-Leiter, zusammen. Und Röder ergänzt: „Das Hallenbad und die Sauna sind nach wie vor beliebt und haben steigende Besucherzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Besucherzahlen im Freibad aufgrund der schlechten Wetterlage um 7775 gesunken. Im Hallenbad hingegen war ein Plus von 9,43 Prozent zu verzeichnen und in der Sauna sogar ein Zuwachs von 11,6 Prozent.“ Im Freibad kann übrigens ab sofort bei jedem Wetter geschwommen werden: Es ist jeden Tag geöffnet. (hov)