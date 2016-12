Tempo 30 und kürzere Wartezeit für Busse

Stadt reagiert auf Probleme

Neu-Isenburg - Die Verkehrssituation rund um die Bauarbeiten für das Neubaugebiet Birkengewann bleibt Thema: Zu einem dritten Reflektionsgespräch – auch zum Sachstand der Arbeiten – trafen sich Anfang der Woche Vertreter der beteiligten Baufirmen, der Stadtwerke, der Gewobau und der Stadt im Rathaus.

Außerdem hatte Bürgermeister Herbert Hunkel Bürger eingeladen, die über Probleme in Zusammenhang mit der Sperrung der Offenbacher Straße berichteten. Ein Thema, das die Anwohner vorbrachten: Der zum Befahren nur für Anlieger freigegebene Schindkautsweg wird durch die Sperrung der Offenbacher Straße von einigen Autofahrern als Ausweichroute genutzt. Dabei passen jedoch offenbar nicht alle Autofahrer ihre Geschwindigkeit den dortigen Straßenverhältnissen an. Im Schindkautsweg sind viele Spaziergänger, Radler und auch die Nutzer der dort angesiedelten Pferdeställe mit ihren Tieren unterwegs – darunter viele Kinder. Die Anlieger beobachteten trotz der wiederholten Kontrollen durch das Ordnungsamt bereits einige gefährliche Situationen. Die Stadt will umgehend reagieren und für die Straße eine Geschwindig-keitsbegrenzung auf Tempo 30 einrichten – die dann auch kontrolliert werden soll.

Ein weiteres Problem hat sich bei den Fahrzeiten der innerstädtischen Busverbindungen ergeben. Wegen der Sperrung der Offenbacher Straße kann derzeit nur noch die zeitaufwändigere Route über den Gravenbruchring gefahren werden. Dort ist teils zusätzlich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Dadurch müssen die Nutzer der Buslinien Verspätungen in Kauf nehmen. Gemeinsam mit Busfahrern der betroffenen Linien wurden laut Magistrat Verkehrssituationen und Engpässe erörtert, die Zeit kosten. Zur Verbesserung der Situation will die Stadt prüfen, ob der Zebrastreifen an der Goetheschule hinter die Bushaltestelle verlegt werden kann. Dann müssten die Busfahrer nicht auf querende Schüler warten, sondern könnten direkt weiterfahren. Außerdem wird die Möglichkeit einer Vorrangschaltung der Ampel an der Herzogstraße zu Gunsten der Busse geprüft.

Verzögerungen verursachen auch immer wieder entlang der Route im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge. Das Ordnungsamt will dort deshalb verstärkt kontrollieren und Falschparker notfalls abschleppen lassen.

„Es ist wichtig, dass wir mit den Bürgern im Gespräch bleiben, damit wir Störungen rechtzeitig erkennen und soweit möglich beheben können“, stimmen Hunkel und Erster Stadtrat Stefan Schmitt überein. Um über die weitere Planung und Umleitungen zu informieren, lädt die Stadt für Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr zu einer zweiten Infoveranstaltung in die Hugenottenhalle ein. (hov)

